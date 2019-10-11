В Великобритании выпустили платежную карту из 18-каратного золота

Новинка из золота 750-й пробы обойдется потенциальным владельцам почти в 20 тыс. фунтов стерлингов

Фото: royalmint.com

Королевский монетный двор Великобритании сообщил о выпуске первой в мире платежной карты, изготовленной из золота. В официальном заявлении, которое опубликовала пресс-служба ведомства, сообщается, что новинка под названием Raris предназначена для людей, которые ценят эксклюзивные предметы роскоши.

Партнерами монетного двора в проекте создания карты из 18-каратного драгоценного металла стали Mastercard и компания Accomplish Financial.

Как сообщает ITV, каждая карта будет стоить 18 750 фунтов стерлингов (около 1,5 млн руб.). В качестве бонусов владельцы получат право без дополнительной комиссии совершать с помощью именной карты банковские переводы и обменивать валюту. Также владельцы карты из 18-каратного золота (соответствует 750-й пробе. — РБК) получат дополнительные привилегии при путешествиях, предусмотренные пакетом Mastercard WorldElite.

Глава монетного двора Великобритании Энн Джесопп назвала новую работу комбинацией многовековых традиций ее ведомства с технологиями завтрашнего дня.

Это уже не первый эксперимент по созданию металлической платежной карты. Как сообщает CNBC, финтех-стартапы N26 и Revolut ранее презентовали карты из нержавеющей стали, а Apple в начале года объявила о создании карты из титана.