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Металлурги ответили Минпромторгу на обвинения в отсутствии технологий
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Металлурги ответили Минпромторгу на обвинения в отсутствии технологий
Бизнес, 16:18
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Металлурги ответили Минпромторгу на обвинения в отсутствии технологий
Металлурги назвали «провальными» планы Минпромторга по значительному увеличению производства автомобилей. Отрасль вложила более 55 млрд руб. в создание новых мощностей, которые теперь недозагружены
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ассоциация металлургов «Русская сталь» назвала провальными планы Минпромторга увеличить производство автомобилей в 2,6 раза за 10 лет, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.

Это стало ответом на заявление замминистра промышленности и торговли Александра Морозова, который в среду, 10 октября, сказал, что «наши металлурги никогда в принципе не умели делать металл для автопрома». По словам Морозова, российские компании «стали производить арматуру и обычный плоский прокат, который в огромном количестве по три копейки стал улетать на экспорт, и разучились делать сложные детали». «Технологии потеряли», — резюмировал чиновник в ходе конференции «АвтоЭволюция 2018».

«Русская сталь» отмечает, что отрасль вложила более 55 млрд руб. в строительство прокатных станов, реконструкцию оборудования, ориентируясь на планы Минпромторга увеличить производство автомобилей с 1,2 млн до 3,1 млн в год (об этом чиновники ведомства говорили в 2010 году). Но роста производства автомобилей металлурги так и не увидели, а их новые мощности остаются недозагруженными, говорится в сообщении ассоциации.

«Созданные мощности частично работают на зарубежный автопром либо используются под выпуск продукции для других отраслей, а отечественная автосборка продолжает в основной своей массе существовать за счет импорта остальных компонентов, кроме стали», — говорится в сообщении «Русской стали».

На критику Морозова также ответили отдельно и крупнейшие поставщики стальной продукции для автопрома — «Северсталь» Алексея Мордашова и ММК Виктора Рашникова (обе входят в «Русскую сталь»). Представитель ММК напомнил, что ​компания построила за $1,5 млрд комплекс стана холодной прокатки 2000, выпускающий высококачественный холоднокатаный и оцинкованный прокат для производства внешних и внутренних деталей автомобилей. ММК — основной поставщик для АвтоВАЗа, группы компаний ГАЗ, группы компаний КамАЗа и УАЗа. Объемы импорта автолиста в российском автопроме сейчас стремятся к нулю, подчеркнул представитель ММК.

В «Северстали» не согласны с мнением Морозова относительно отсутствия у российских металлургов компетенций в производстве автосталей, заявил представитель компании. «Северсталь» сотрудничает со всеми автомобильными брендами, у которых локализована штамповка в РФ и странах СНГ, имеет самый большой перечень одобренных марок сталей для иностранных автопроизводителей, указал он. По его словам, компания поставляет свою продукцию на заводы альянса Renault-Nissan (контролирует АвтоВАЗ), Volkswagen Group Rus, Hyundai-Kia, Mefro Wheels, PSA Peugeot Citroën, GM Uzbekistan, MAZ, Belaz, а также площадки КамАЗа и ГАЗа.

В 2016 году «Северсталь» реконструировала стан холодной прокатки, вложив более 3 млрд руб., добавил собеседник РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: сталь , ММК , «Северсталь»
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