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PwC оценила угрозу от телефонов топ-менеджеров для безопасности компаний
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PwC оценила угрозу от телефонов топ-менеджеров для безопасности компаний
Бизнес, 03:20
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PwC оценила угрозу от телефонов топ-менеджеров для безопасности компаний
81% российских топ-менеджеров хранят критически важную для компаний информацию на своих телефонах. Несмотря на то, что такой подход выглядит удобным, он ставит корпоративную безопасность под угрозу
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела опрос «Корпоративное управление цифровыми технологиями», из которого следует, что 81% топ-менеджеров российских компаний хранит на телефонах критически важную информацию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса.

Эксперты PwC выяснили, что в российских компаниях почти повсеместно оказалось внедрено правило BYOD (Bring Your Own Device, «приноси личное устройство»). Эта политика подразумевает, что работникам разрешено или даже рекомендовано использовать на работе персональные гаджеты. Подобный подход с одной стороны позволяет экономить время и средства компании, а с другой — повышает риски утечки данных и уязвимость к кибератакам. Эксперты PwC указывают на то, что преимуществами подобного подхода является также эффективность (работник всегда остается на связи) и комфорт (сотрудник работает с привычного устройства).

По данным опроса, лишь 19% членов советов директоров российских компаний не хранят рабочие данные на личных устройствах. Такая ситуация создает определенные риски для компаний, указывает PwC. «Получается, что 81% членов советов директоров российских компаний хранят на своих телефонах эксклюзивную и дорогостоящую информацию. К тому же 29% респондентов предпочитают общаться с другими членами совета директоров с помощью личной электронной почты. Проще говоря, если кто-то захочет получить критически важные данные о бизнесе, ему будет достаточно взломать одно устройство», — предупреждают эксперты.

С учетом этого, если топ менеджеры хранят критически важную информацию на личных устройствах, они должны ее обязательно шифровать, указали в PwC. «Тогда даже в случае кражи или потери данные будут недоступными для злоумышленников», — пояснили в компании.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: PricewaterhouseCoopers , информационная безопасность
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