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Минфин предложил с 1 января начать эксперимент по продаже вин онлайн

Эксперимент проведут в трех регионах России, а дистанционно продавать разрешат только вина, на 100% произведенные из российского винограда

Министерство финансов предложило с 1 января 2022 года начать эксперимент по продаже российских вин через сайт «Почты России» на территории Москвы, Московской области и Мордовии. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации посредством заказа с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сроки проведения эксперимента определяются правительством Российской Федерации», — говорится в документе.

Еще один законопроект Минфин разработал как «спутник» первого, он предполагает внесение изменений в закон об обороте алкогольной продукции.

«Федеральным законом может быть предусмотрено проведение эксперимента, предусматривающего применение в течение определенного периода специального регулирования в отношении розничной продажи дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с определением круга лиц и территории, на которые распространяется это специальное регулирование, а также особенностей его применения», — гласит текст поправки.

Материал дополняется

Вино алкоголь онлайн-продажа
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