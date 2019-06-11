«Газпром» создаст «дочку» по геологоразведке с бюджетом 80 млрд руб.

по организации подземных газохранилищ;

по контролю за бурением скважин на месторождениях на море;

по контролю за геолого-разведывательными работами;

по контролю за геофизическими работами.

Новый «Газпром» О первой волне масштабной реорганизации в «Газпроме» стало известно 25 февраля. Миллер уволил двух зампредов правления компании — Валерия Голубева (отвечавшего за внутренний рынок газа) и Александра Медведева (куратора экспорта). Вместе с ними был освобожден от должности начальник департамента 307 (добыча) Всеволод Черепанов. Тогда пресс-служба «Газпрома» сообщила, что он продолжит работу на другой позиции в группе «Газпром». Сам Черепанов тогда заявил РБК, что покинул пост главы департамента и правление в связи с истечением срока контракта. Отвечая на вопрос, на какой должности он останется в компании, он подчеркивал: «Мне никто ничего пока не озвучивал». 12 апреля «Газпром» сообщил, что Черепанов стал заместителем генерального директора «Газпром инвеста».

Черепанов подтвердил РБК планы по созданию компании «Газпром недра». По его словам, основная цель слияния — унификация всех процессов, связанных с геолого-разведочными и геофизическими работами. «Нам предстоит консолидация услуг и сервисов с целью повышения точности информации о продуктивных площадях, содержащих залежи нефти или газа. Также это поможет применять экономически обоснованные решения по освоению тех или иных месторождений. На выбор цели [по геологоразведке и разработке новых месторождений] будет влиять в первую очередь стоимостная оценка недр», — отметил он. Черепанов не назвал сроков завершения слияния двух компаний в одну и не ответил на вопрос, последует ли за этим оптимизация их персонала.

Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.

Один из собеседников РБК внутри одной из «дочек» «Газпрома» полагает, что сокращение может коснуться административного персонала — менеджмента, бухгалтерии и т.д. Большинству производственных работников могут предложить остаться внутри новой «дочки», полагает он.

Зачем создается новая «дочка»

«Газпром геологоразведка», которая войдет в новую структуру, находится с 1 сентября 2016 года под санкциями Минфина США. Когда попавшую под западные санкции Независимую нефтяную компанию Эдуарда Худайнатова переименовали в «Нефтегазхолдинг», то близкий к компании источник говорил РБК, что одной из целей смены названия было смягчение эффекта от санкций. Однако эксперты сомневаются, что причиной реструктуризации в случае «Газпрома» мог стать уход от санкций.

«С точки зрения санкций ничего не изменится. В настоящее время обе компании — и «Газпром георесурс», и «Газпром геологоразведка» — на 100% принадлежат «Газпрому». Хотя в официальных списках из двух дочерних предприятий фигурирует только второе, первое также находится под санкциями в силу того, что его капиталом более чем на 50% владеет подсанкционное лицо, то есть «Газпром», — сказал директор французского подразделения британской консалтинговой фирмы Aperio Intelligence Джордж Волошин.

В отношении «Газпрома» действуют введенные в 2014 году секторальные санкции. «Газпром» и его «дочки» (при условии сохранения порога 50% и более в цепочке владения) не могут получать американские, а теперь уже и прочие иностранные технологии и оборудование для разведки (включая геологоразведку) и добычи нефти в Арктике на больших глубинах (более 300 футов) или в сланце.

Среди выгод слияния, перечисляет Волошин, — сокращение дублирующих функций, более эффективное использование совокупных технических и научных знаний и наработок, оптимизация операционной деятельности.

Одним из последствий реформы, по мнению экс-топ-менеджера «Газпром георесурса», станет сокращение списка задач, которые поручено курировать департаменту 307, возглавляемому Сергеем Меньшиковым. В настоящий момент наряду с добычей углеводородов этот департамент отвечает и за геологоразведку и геофизические работы, отметил собеседник РБК.