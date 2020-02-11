Вторая по величине авиакомпания в Италии сообщила о ликвидации

Глава Air Italy сообщил сотрудникам, что из-за сложных рыночных условий авиакомпания не сможет продолжать деятельность. Итальянские СМИ сообщили об убытках компании в 2019 году в размере €200 млн

Air Italy прекращает выполнять рейсы и начинает процесс ликвидации. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Указано, что рейсы с вылетом в период с 11 по 25 февраля будут выполнять другие перевозчики. Время и дата вылета останутся прежними. Пассажиры могут использовать приобретенный билет или вернуть его полную стоимость.

Пассажирам, которые приобрели билет с датой вылета после 25 февраля, будет предложено отправиться на ближайшем к дате вылета рейсе другого перевозчика. Об этом пассажирам сообщат начиная с 18 февраля.

Авиакомпания совершала как внутренние рейсы, так и зарубежные, например в США и Испанию. В прошлом Air Italy также осуществляла перевозку пассажиров в Россию.

«Из-за сохраняющихся сложных рыночных условий, в которых работает компания, она больше не может продолжать деятельность», — написал в своем письме к сотрудникам компании президент Air Italy Роберто Спада. Его цитирует издание il Fatto Quotidiano.