Вторая по величине авиакомпания в Италии сообщила о ликвидации
Air Italy прекращает выполнять рейсы и начинает процесс ликвидации. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Указано, что рейсы с вылетом в период с 11 по 25 февраля будут выполнять другие перевозчики. Время и дата вылета останутся прежними. Пассажиры могут использовать приобретенный билет или вернуть его полную стоимость.
Пассажирам, которые приобрели билет с датой вылета после 25 февраля, будет предложено отправиться на ближайшем к дате вылета рейсе другого перевозчика. Об этом пассажирам сообщат начиная с 18 февраля.
Авиакомпания совершала как внутренние рейсы, так и зарубежные, например в США и Испанию. В прошлом Air Italy также осуществляла перевозку пассажиров в Россию.
«Из-за сохраняющихся сложных рыночных условий, в которых работает компания, она больше не может продолжать деятельность», — написал в своем письме к сотрудникам компании президент Air Italy Роберто Спада. Его цитирует издание il Fatto Quotidiano.