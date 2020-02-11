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Вторая по величине авиакомпания в Италии сообщила о ликвидации

Глава Air Italy сообщил сотрудникам, что из-за сложных рыночных условий авиакомпания не сможет продолжать деятельность. Итальянские СМИ сообщили об убытках компании в 2019 году в размере €200 млн

Air Italy прекращает выполнять рейсы и начинает процесс ликвидации. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Указано, что рейсы с вылетом в период с 11 по 25 февраля будут выполнять другие перевозчики. Время и дата вылета останутся прежними. Пассажиры могут использовать приобретенный билет или вернуть его полную стоимость.

Пассажирам, которые приобрели билет с датой вылета после 25 февраля, будет предложено отправиться на ближайшем к дате вылета рейсе другого перевозчика. Об этом пассажирам сообщат начиная с 18 февраля.

Авиакомпания совершала как внутренние рейсы, так и зарубежные, например в США и Испанию. В прошлом Air Italy также осуществляла перевозку пассажиров в Россию.

«Из-за сохраняющихся сложных рыночных условий, в которых работает компания, она больше не может продолжать деятельность», — написал в своем письме к сотрудникам компании президент Air Italy Роберто Спада. Его цитирует издание il Fatto Quotidiano.

По сообщениям газеты la Reppublica, Air Italy оказалась в тяжелой финансовой ситуации после того, как убыток компании по итогам 2019 года составил €200 млн.

Air Italy является «дочкой» компании AQA Holding, где 51% принадлежит холдингу Alisarda и 29% — Qatar Airways.

Она была основана в феврале 2018 года в результате слияния авиакомпании Merediana и прежней авиакомпании Air Italy, которая являлась частью бренда Meridiana.

Как сообщает информационное агентство AGI, в 2017 и 2018 годах Qatar Airways инвестировали в новую компанию более €90 млн. Однако в 2018 и 2019 годах компания понесла крупные убытки.

Базовыми аэропортами для компании являются Ольбия и Милан (аэропорт Мальпенса). По информации AGI, в компании работает 1,2 тыс. сотрудников. Air Italy является вторым по величине авиаперевозчиком Италии после Alitalia.

Автор: Мария Лисицына
Теги: ликвидация, авиакомпания, Италия
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