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Компания Тимченко стала основным перевозчиком топлива Антипинского НПЗ

«Трансойл» договорился о перевозке топлива Антипинского НПЗ, вновь став его крупнейшим перевозчиком по железной дороге. При этом компания Геннадия Тимченко по-прежнему пытается взыскать с НПЗ более ₽3 млрд по прошлым контрактам
Сбербанк SBER ₽257,98 +2,27% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Крупнейший частный перевозчик нефти и нефтепродуктов «Трансойл», несмотря на судебные разбирательства с акционерами Антипинского НПЗ, заключил контракт на перевозку 70% нефтепродуктов завода, которые тот отправляет по железной дороге. Об этом РБК рассказал источник, близкий к акционерам Антипинского НПЗ, и подтвердил представитель «Трансойла».

Контракт заключен с владельцем завода «Сокар Энергоресурсом», в 2020 году «Трансойл» перевезет по железной дороге 2,4 млн т нефтепродуктов, из которых 80% направится в порты, говорит представитель компании. По данным агентства Argus, в 2018 и 2019 годах объем перевозок нефтепродуктов с НПЗ по железной дороге составил 3,3 млн т и 2,7 млн т соответственно (снижение в 2019-м было связано с остановкой завода на несколько месяцев). В 2020 году завод произведет 7 млн т нефтепродуктов. Помимо железной дороги, они поставляются по нефтепродуктопроводам и автотранспортом.

Зачем компании Тимченко контракт с Антипинским НПЗ

Нефтепродукты Антипинского НПЗ в 2020 году составят чуть больше 3% от общего объема перевозок нефтеналивных грузов «Трансойла». Это крупный и значимый контракт, который позитивно повлияет на загрузку и эффективность использования парка цистерн, считает гендиректор «INFOLine — Аналитика» Михаил Бурмистров.

По данным Бурмистрова, ценовая конкуренция между операторами была очень жесткой, в связи с чем завод получил очень привлекательные ставки. Но он затруднился оценить стоимость контракта между НПЗ и «Трансойлом». Для сравнения: 5,6 млн т нефтепродуктов «Роснефти» в этом году «Трансойл» перевезет за 6,6 млрд руб.

«Трансойл», который контролирует миллиардер Геннадий Тимченко, стал единственным перевозчиком для Антипинского НПЗ в 2017 году. До этого НПЗ работал с «Совфрахтом», но последний повысил цены, после чего контракт перешел к «Трансойлу», который сделал выгодное предложение, вспоминает источник РБК, близкий к заводу.

Но в 2018 году у НПЗ возникли проблемы. Крупнейший кредитор НПЗ Сбербанк заподозрил основного акционера завода Дмитрия Мазурова в мошенничестве, после чего взял на себя управление предприятием. Затем банк получил 80% акций завода. Летом 2019-го Мазуров был арестован и сейчас находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

В разгар конфликта НПЗ перестал платить кредиторам, трейдерам, подрядчикам и перевозчикам, включая «Трансойл». К марту 2019 года долг Антипинского НПЗ за перевозки перед «Трансойлом» превысил 1 млрд руб., но компания продолжала работать с заводом. Не дождавшись оплаты, в июле «Трансойл» подал в суд, требуя с завода уже 3,2 млрд руб. за перевозки в феврале–апреле 2019 года. Арбитражный суд Москвы и апелляционный суд подтвердили требование перевозчика, кассация будет рассмотрена в конце февраля.

В мае 2019-го сам НПЗ направил заявление о собственном банкротстве.

Как работает банкротящийся завод

Сейчас 80% Антипинского завода у компании «Сокар Энергоресурс», которая, в свою очередь, принадлежит Сбербанку (40%), «дочке» азербайджанской нефтегазовой компании Socar (20%) и Nitron Investments ltd (40%; компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, ее бенефициары не раскрываются). По данным «Коммерсанта», основным пакетом Nitron владеет бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин, его миноритарный партнер — однокурсник президента Владимира Путина Ильгам Рагимов.

Информацию о том, что у Субботина есть доля в заводе, РБК подтвердил человек, близкий к акционерам НПЗ, и источник, близкий к заводу. Один из них знает и о том, что партнер Субботина — Рагимов.

Летом 2019 года «Сокар Энергоресурс» запустил банкротящийся НПЗ, но забрал всю выручку завода, перейдя на давальческую схему: компания поставляет нефть, платит заводу комиссию (ее хватает на текущие расходы и оплату труда людей), забирает нефтепродукты и продает их самостоятельно.

«Трансойл» перестал работать с НПЗ летом 2019-го, и крупнейшим перевозчиком нефтепродуктов стала компания RailGo, принадлежащая бывшему вице-президенту «Славнефти» Искендеру Халилову и его сын Рахману, говорит источник, близкий к заводу, и один из контрагентов НПЗ. RailGo привела с собой Socar после того, как стала акционером завода, утверждает источник РБК, знакомый с контрагентами Антипинского НПЗ. Представитель RailGo это не комментирует.

В 2020 году после возвращения «Трансойла» у RailGo осталось 30% перевозок завода по железной дороге, говорят два собеседника РБК.

Как кредиторы Антипинского НПЗ борются со Сбербанком

«Трансойл» вместе с другими кредиторами активно борется с акционером завода Сбербанком в судебном процессе по банкротству Антипинского НПЗ. Общий долг НПЗ перед банками, трейдерами и подрядчиками составляет 346 млрд руб., а стоимость имущества и средства на счетах — всего порядка 200 млрд руб., говорилось в исковом заявлении Антипинского НПЗ (копия есть у РБК). Завод не мог исполнить требования перед всеми кредиторами, но он не сможет сделать этого и после распродажи имущества в рамках процедуры банкротства: подавляющую часть вырученных средств получит залоговый кредитор — Сбербанк, объясняли РБК юристы.

«Трансойл», Абсолют банк, Промсвязьбанк, МКБ и другие кредиторы пытались доказать аффилированность Сбербанка с заводом и на этом основании оспорить назначение временного управляющего завода, предложенного Сбербанком. Кроме того, в январе–феврале 2020 года МКБ, Промсвязьбанк и «Трансойл» подали апелляционные жалобы на решение суда включить в реестр кредиторов требования Сбербанка на 67 млрд руб. Условия кредитных договоров позволяли Сбербанку управлять Антипинским НПЗ еще до передачи управленческого и акционерного контроля, это признак аффилированности кредитора и должника, требование такого кредитора не подлежит включению в реестр, объяснял представитель «Трансойла». Представитель Сбербанка не ответил на запрос РБК.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Антипинский НПЗ, Сбербанк
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