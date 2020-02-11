Компания Тимченко стала основным перевозчиком топлива Антипинского НПЗ

«Трансойл» договорился о перевозке топлива Антипинского НПЗ, вновь став его крупнейшим перевозчиком по железной дороге. При этом компания Геннадия Тимченко по-прежнему пытается взыскать с НПЗ более ₽3 млрд по прошлым контрактам

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Крупнейший частный перевозчик нефти и нефтепродуктов «Трансойл», несмотря на судебные разбирательства с акционерами Антипинского НПЗ, заключил контракт на перевозку 70% нефтепродуктов завода, которые тот отправляет по железной дороге. Об этом РБК рассказал источник, близкий к акционерам Антипинского НПЗ, и подтвердил представитель «Трансойла».

Контракт заключен с владельцем завода «Сокар Энергоресурсом», в 2020 году «Трансойл» перевезет по железной дороге 2,4 млн т нефтепродуктов, из которых 80% направится в порты, говорит представитель компании. По данным агентства Argus, в 2018 и 2019 годах объем перевозок нефтепродуктов с НПЗ по железной дороге составил 3,3 млн т и 2,7 млн т соответственно (снижение в 2019-м было связано с остановкой завода на несколько месяцев). В 2020 году завод произведет 7 млн т нефтепродуктов. Помимо железной дороги, они поставляются по нефтепродуктопроводам и автотранспортом.

Зачем компании Тимченко контракт с Антипинским НПЗ

Нефтепродукты Антипинского НПЗ в 2020 году составят чуть больше 3% от общего объема перевозок нефтеналивных грузов «Трансойла». Это крупный и значимый контракт, который позитивно повлияет на загрузку и эффективность использования парка цистерн, считает гендиректор «INFOLine — Аналитика» Михаил Бурмистров.

По данным Бурмистрова, ценовая конкуренция между операторами была очень жесткой, в связи с чем завод получил очень привлекательные ставки. Но он затруднился оценить стоимость контракта между НПЗ и «Трансойлом». Для сравнения: 5,6 млн т нефтепродуктов «Роснефти» в этом году «Трансойл» перевезет за 6,6 млрд руб.