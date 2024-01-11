Производители еды в США выступили против демонизации фастфуда и чипсов

Фастфуд, чипсы, газировка и шоколад относятся к ультра-обработанным продуктам, влияние которых на организм потребителей стали изучать в США. Производители отмечают, что изменение правил переработки несет большие риски для отрасли

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В США и других странах мира набирает обороты борьба с ультра-обработанными продуктами, при этом производители указывают на необоснованную демонизацию термина, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ультра-обработанные продукты — это еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Часто такие продукты имеют более долгий срок хранения. Считается, что они вредны — например, повышают риск преждевременной смерти. К ультра-обработанным продуктам относятся: сладкие газированные напитки;

сухие завтраки;

чипсы и сухарики;

мороженое и шоколад;

фастфуд — наггетсы, хот-доги и картошка-фри.

Правительство США изучает, как такие продукты воздействуют на организм потребителей, в том числе ввиду скорой публикации рекомендаций по питанию для американцев, которые обновляют каждые пять лет. Их изменение относительно ультра-обработанных продуктов может коснуться производства большинства упакованных продуктов питания, что вызывает опасения у пищевых компаний. Сокращение переработки может привести к увеличению объемов пищевых отходов, росту цен и проблемам для потребителей, которым будет сложно хранить больше свежих продуктов, говорится в материале.

Представители отрасли критикуют сам термин «ультра-обработанные продукты». Как заявил Дэвид Чаверн, исполнительный директор Ассоциации потребительских брендов, которая представляет крупных производителей продуктов питания из США, научно обоснованного определения этого термина нет, он несправедливо демонизирует все упакованные продукты питания и отпугивает потребителей.

«Что касается ультра-обработанных продуктов, то это не один или два продукта или некая линия макарон с сыром. Это 90% портфеля», — сказал исполнительный директор по продовольственным и потребительским тенденциям сельскохозяйственного кредитора Rabobank Ник Фередей.

WSJ отмечает, что среди стран, которые уже приняли те или иные меры в отношении ультра-обработанных продуктов, — Канада, Франция, Мексика, Перу, Бразилия, Колумбия и Израиль.