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Уоррен Баффетт рассказал о своих возможных преемниках
Бизнес, 04:02
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Уоррен Баффетт рассказал о своих возможных преемниках
Два топ-менеджера Berkshire Hathaway Inc. получили должности, которые позволят им ближе познакомиться с управлением всем бизнесом, что Уоррен Баффетт назвал частью плана по наследованию компании
Уоррен Баффетт (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Конгломерат знаменитого инвестора Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway Inc. расширил совет директоров, включив в него две новые должности, назначение на которые получили глава отдела страховых операций Аджит Джейн (66 лет) и исполнительный директор коммунального бизнеса Грег Абель (55 лет).

«Есть две ключевые фигуры в Berkshire», — сказал Баффетт в эфире CNBC, отметив, что это — «часть движения по направлению к наследованию». «Я знаю, что, если бы я был в позиции этих двух ребят, я бы хотел набраться опыта в управлении всей группой бизнеса, до тех пор пока я не возьму управление на себя», — отметил инвестор.

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Джейн получил должность вице-президента по страховым операциям, Абель — должность вице-президента по нестраховым бизнес-операциям, отмечает Wall Street Journal. Это означает, что менеджеры 60 различных компаний, входящих в Berkshire, будут скорее отчитываться перед Джейном или Абелем, чем перед Баффеттом, как они это делали ранее.

Но пока что Баффетт и вице-президент Berkshire Чарльз Мангер сохранят за собой свои посты и продолжат контролировать инвестиции компании и крупные приобретения.

Баффетт руководит Berkshire более 50 лет, он отметил, что его здоровье «замечательно хорошее». «Я не могу дождаться, чтобы пойти утром в офис. Я люблю то, что я делаю, и в этом нет перемены», — добавил он. Он отметил, что не планирует оставить роль СЕО Berkshire в ближайшее время, но «десять лет были бы долгим сроком» для продолжения работы, добавил Баффетт.

В нестраховом бизнесе компании — Duracell, Benjamin Moore и Fruit of the Loom — больше работников (323 тыс.), и он принес более 80% прибыли за 2016 год. Страховой бизнес в свою очередь приносит около $100 млрд, которые компания тратит на выплаты по искам и инвестиции в акции, например Wells Fargo & Co и Apple Inc. При этом в страховом бизнесе работает всего 44,3 тыс. человек.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Berkshire Hathaway , Уоррен Баффетт
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