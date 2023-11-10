Экология, медицина, аквацентр: примеры поддержки малого бизнеса в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сегодня Москва лидирует по числу малых предприятий, действующих на территории региона, их вкладу в экономику, так и по возможностям, доступным для предпринимателей

В настоящее время в столице действуют более 846 тыс. малых и средних предприятий (МСП). Таким образом, этот сектор обеспечивает 26% налоговых поступлений в экономику города и около 38% занятости. Только в 2022 году налоговые поступления от субъектов МСП в бюджет Москвы составили 834 млрд руб.

Малый бизнес столицы активно действует не только в сфере торговли и услуг, как принято считать, но и в сфере обрабатывающей промышленности, высоких технологий. Он создает инновационные решения и занимается проблемами, связанными с экологией городской среды, а также выполняет другие важные социальные задачи.

Недавно в одной из популярных российских социальных сетей стартовал документальных сериал «Москва — территория успеха», где рассказываются истории предпринимателей, создающих и развивающих свой бизнес в столице. Герои сериала также делятся опытом взаимодействия с московской мэрией и рассказывают о поддержке, оказанной им городом.

В числе героев сериала — амбассадор компании-производителя уникальных биопротезов и создатель уникального VR-тренажера, позволяющего имитировать различные болезни глаз, а также автор концепции одного из первых частных экоцентров города, руководители семейного акваклуба и компании, занимающиеся досугом для пожилых людей, владельцы кафе, пекарен, музеев и развлекательных парков.

Все эти компании были открыты сравнительно недавно, и на старте столкнулись с определенными сложностями, которые им удалось успешно преодолеть с помощью инструментов поддержки города.

Так, экоцентр, который объединяет пункт приема вторсырья, экотакси, музей рециклинга, мини-технопарк, лекторий и магазин экотоваров, был создан в 2019 году. В первый год работы владельцы компании столкнулись с невозможностью проводить мероприятия из-за пандемии. А после того, как эпидемиологическая ситуация нормализовалась, компания лишилась части партнеров из-за санкций.

Преодолеть сложный период экоцентру помогла поддержка крупных отечественных компаний, помощь тренеров акселерационной программы МГБ (ГБУ «Малый бизнес Москвы») и участие в программе «Сделано в Москве». Благодаря поддержке города компания смогла принять участие в Московском урбанистическом форуме и расширить свою аудиторию. Сейчас услуги экоцентра пользуются большой популярностью в столице: в экоцентр ежемесячно приходят более 5 тыс. человек, а количество офисов, из которых компания вывозит вторсырье на переработку, превышает 100.

Другой обучающий проект — «Онлайн-Академия 2.0», также доступный на портале «Малый бизнес Москвы», помог вывести на рынок уникальный продукт — VR-симулятор болезней глаз, разработанный кандидатом медицинских наук Андреем Демчинским, получившим также образование в сфере цифрового дизайна. Именно он курировал первый в России проект по установке бионического зрения слепоглухим людям.

Еще один герой цикла — Ирина Слесарева. Она создала акваклуб для всей семьи, где каждый может получить индивидуальную программу оздоровления. Клуб полностью доступен для людей с ограниченными возможностями. Проект должен был стартовать в марте 2020 года, но его открытие пришлось отложить на несколько месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией.

Работать в условиях восстанавливающегося рынка было непросто, но бизнесу Слесаревой в значительной степени помогло получение статуса социального предприятия и поддержка города. В частности, компания получила субсидию для возмещения затрат на оборудование, компенсировав таким образом четверть расходов. Благодаря этому стало возможно приобретение бассейна с противотоком для детских занятий — это сложная технология, которую обычно используют профессиональные пловцы.

Ирина отмечает, что поддержка города выражается не только в грантах и субсидиях. Это и постоянное обучение, и возможность принять участие в конкурсах. Среди таких конкурсов можно отметить «Мой добрый бизнес» (ранее назывался «Лучший социальный проект», оператор московского этапа конкурса — ГБУ «Малый бизнес Москвы»). «Находясь в сфере «доброго» бизнеса и общаясь с другими предпринимателями, можно посмотреть на свое дело со стороны, оценить, в какой точке ты находишься и как выстраивать дальнейшие шаги», — говорит Слесарева. Сейчас акваклуб успешно реализует более семи социальных проектов, а комплекс предоставляемых услуг состоит из более чем десяти видов занятий и оздоровительных процедур.

И это лишь малая часть предпринимателей, получивших ту или иную поддержку города.

Наиболее востребованы такие виды помощи, как бесплатные консультации, обучение и различные сервисы, помогающие открыть и вести собственное дело. Помимо этого, Москва предлагает бизнесу варианты финансовой помощи: гранты, льготные кредиты и поручительства, арендные и налоговые льготы, создавая тем самым максимально комфортные условия для малого бизнеса практически во всех сегментах. Власти столицы понимают, что МСП — важная часть экономики города и обеспечение ее нормальной работы — задача первостепенная.

Поддержка предпринимателей в Москве реализуется согласно целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».