 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

В Morgan Stanley назвали «горячие столы» проблемой для офисов

В Morgan Stanley назвали незакрепленные рабочие места проблемой рынка офисов
Система организации офисов, при которой у сотрудников нет закрепленных рабочих мест, наиболее популярна в Великобритании. В случае ее широкого распространения она приведет к сокращению офисных площадей и падению спроса
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Аналитики Morgan Stanley считают, что принцип организации офисов Hot desking наряду с удаленной работой представляет риск для рынка офисной недвижимости, передает Bloomberg.

Согласно определению Кембриджского словаря, Hot desking (буквально с англ. «горячие столы») — система организации офисов, способ «сэкономить пространство», при которой у сотрудников нет закрепленных рабочих мест; использование любого доступного рабочего места.

Опрос, проведенный Morgan Stanley, показал, что Hot desking наиболее распространен в Великобритании. По словам 30% респондентов, эту практику ввели после пандемии коронавируса. В Германии и Франции с такой системой работают по 20% участников исследования, в США — 13%.

Как отмечают аналитики, если бы практика Hot desking была более распространенной, это привело бы к сокращению офисных площадей, что, в свою очередь, значительно скажется на спросе. Рынок недвижимости пострадал в этом году из-за роста процентных ставок, кроме того, многие компании поддерживают гибридный формат работы, при котором сотрудникам не всегда обязательно присутствовать в офисах.

В конце октября Стивен Шварцман, глава инвестиционной компании Blackstone, которая является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в мире, заявил, что из-за популярности удаленки ряд офисных зданий в США продолжают пустовать. Шварцман допустил, что компании решат сократить площадь своих офисов, когда закончится срок аренды, и некоторые из этих объектов «не смогут выжить как экономические субъекты».
 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
офисная недвижимость офисы Morgan Stanley
Материалы по теме
Минэкономики продлило режим удаленки для сотрудников в «Москва-Сити»
Экономика
Руководители рассказали о проблемах и преимуществах удаленки
Экономика
Маск назвал удаленку морально несправедливой и призвал отменить ее
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 98,41 (-0,03) Инвестиции, 09 ноя, 16:01 Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 91,93 (-0,27) Инвестиции, 09 ноя, 16:01
Токио выразил сожаление после выхода России из договора о ядерном оружии Политика, 06:53
Израиль сообщил о первом применении внеатмосферной системы ПРО Политика, 06:37
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 06:33
В Кремле запланировали прямую линию с Путиным на 14 декабря Политика, 06:00
Белый дом пообещал отвергнуть законопроект о помощи Израилю без Украины Политика, 05:57
В списки на эвакуацию из сектора Газа включили 85 россиян Политика, 05:54
Танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина Общество, 05:44
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
В Morgan Stanley назвали «горячие столы» проблемой для офисов Бизнес, 05:41
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Россия направила четвертую партию гуманитарной помощи для жителей Газы Общество, 04:50
Экс-главу ООО «Авиатика» арестовали по делу о хищениях в Минпромторге Общество, 04:20
ФСБ задержала подозреваемого в организации покушения в Мариуполе украинца Политика, 04:19
Дипломаты посетили арестованных в США из-за поставок электроники россиян Политика, 03:56