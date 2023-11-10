В Morgan Stanley назвали «горячие столы» проблемой для офисов

Система организации офисов, при которой у сотрудников нет закрепленных рабочих мест, наиболее популярна в Великобритании. В случае ее широкого распространения она приведет к сокращению офисных площадей и падению спроса

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Аналитики Morgan Stanley считают, что принцип организации офисов Hot desking наряду с удаленной работой представляет риск для рынка офисной недвижимости, передает Bloomberg.

Согласно определению Кембриджского словаря, Hot desking (буквально с англ. «горячие столы») — система организации офисов, способ «сэкономить пространство», при которой у сотрудников нет закрепленных рабочих мест; использование любого доступного рабочего места.

Опрос, проведенный Morgan Stanley, показал, что Hot desking наиболее распространен в Великобритании. По словам 30% респондентов, эту практику ввели после пандемии коронавируса. В Германии и Франции с такой системой работают по 20% участников исследования, в США — 13%.

Как отмечают аналитики, если бы практика Hot desking была более распространенной, это привело бы к сокращению офисных площадей, что, в свою очередь, значительно скажется на спросе. Рынок недвижимости пострадал в этом году из-за роста процентных ставок, кроме того, многие компании поддерживают гибридный формат работы, при котором сотрудникам не всегда обязательно присутствовать в офисах.

В конце октября Стивен Шварцман, глава инвестиционной компании Blackstone, которая является крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в мире, заявил, что из-за популярности удаленки ряд офисных зданий в США продолжают пустовать. Шварцман допустил, что компании решат сократить площадь своих офисов, когда закончится срок аренды, и некоторые из этих объектов «не смогут выжить как экономические субъекты».

