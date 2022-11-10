Росреестр назвал результаты первого года «гаражной амнистии»

За год в России было зарегистрировано более 100 тыс. гаражей и участков под ними

За год с начала действия «гаражной амнистии» в России было зарегистрировано более 100 тыс. гаражей и участков под ними. Но до сих пор остаются неоформленными более 2 млн объектов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

За год с начала действия «гаражной амнистии», которая предполагает упрощенный порядок оформления прав собственности, в России было зарегистрировано или приватизировано 103,7 тыс. гаражей и земельных участков под ними, сообщили РБК в Росреестре. Речь идет о почти 40 тыс. гаражей и 64 тыс. участков общей площадью 206 га, говорит статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

По данным Росреестра на сентябрь 2021 года, на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 млн объектов гаражного назначения, из них права зарегистрированы только на 3,5 млн объектов. Но количество гаражей, не оформленных ни в каких документах, значительно больше, предупреждало ведомство. Планируется, что «гаражная амнистия», которая заработала 1 сентября 2021 года, продлится до сентября 2026 года.

С начала амнистии больше всего гаражей было зарегистрировано в Омской области — 5,4 тыс. объектов, но 5,2 тыс. из них уже значились в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) как «здания». Теперь вид объектов изменен на «гараж», это позволит собственникам приватизировать землю под ними. Всего с начала амнистии по всей России так был изменен статус у 6,8 тыс. объектов.

В тройку регионов с самым большим количеством зарегистрированных гаражей вошли также Татарстан и Иркутская область.

Самое большое количество участков под гаражами было оформлено в Мордовии, Омской области и Приморском крае. Но по общей площади земли лидирует Рязанская область, где было зарегистрировано почти 1,5 тыс. участков площадью 14,5 га.

В Санкт-Петербурге и Чечне за год не было зарегистрировано ни одного участка или гаража. По закону о «гаражной амнистии» она распространяется на все регионы, но города федерального значения, то есть Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, могут принять собственные нормативные документы об особенностях предоставления участков. В Петербурге такой закон еще не принят. Ранее эксперты именно этим объясняли то, что амнистия фактически не заработала в регионе. А данные о гаражах в Чечне у местного правительства отсутствуют, пояснили в пресс-службе Росреестра.

РБК направил запрос в комитет имущественных отношений Санкт‑Петербурга, министерство имущественных и земельных отношений Чечни и правительство республики.

Ни одного гаража не было зарегистрировано также в Ингушетии, но в этой республике за год оформили два гаражных участка земли. В Еврейской автономной области с 1 сентября прошлого года был зарегистрирован только один гараж и 60 участков, в Республике Марий Эл — семь гаражей и 56 участков. В Москве было зарегистрировано 384 гаража, но только девять участков.