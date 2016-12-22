В Финляндии рассказали об угрозе задержки строительства российской АЭС

Финско-российский консорциум пока не может предоставить все необходимые разрешения для начала строительства АЭС на западе Финляндии

Фото: Fennovima / Facebook

​Строительство АЭС в Западной Финляндии финско-российским консорциумом может быть отложено, так как нужно больше времени на получение разрешений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента консорциума.

Консорциум финской энергетической компании Fennovoima, «Росатома» и финских компаний Fortum и Outokumpu планирует построить АЭС «Ханхикиви-1» мощностью 1,2 ГВт к 2024 году. 36% в проекте принадлежат российской компании. Парламент страны поддержал строительство АЭС, стоимость которой оценивается в €6,5 — 7 млрд. «Росатом» планировал вложить в строительство €5 млрд.

Пока что консорциуму не удается получить необходимые разрешения на строительство.​ Центр радиационной безопасности Финляндии (STUK) сообщил, что примет решение о лицензировании строительства АЭС в 2020-м году, так как еще ждет предоставления документов от консорциума.

«Обычно, когда самолет поздно отправляется, он поздно прилетает. 2024 год будет чрезвычайно амбициозным, если не нереалистичным», — сказал Reuters председатель консорциума Эса Хармала.

STUK сообщил, что документы ему предоставят к июлю 2019 года. Хармала подтвердил, что, как ожидается, документы будут предоставлены к следующему лету. Это означает, что консорциум не сможет получить одобрения от STUK до 2020 года, хотя изначально планировал получить все разрешения в 2018 году. Это может помешать строительству станции к 2024 году.

«Мы все еще ведем переговоры с поставщиком («Росатомом». — РБК) . К концу года мы получим обновленное расписание строительства», — добавила Хармала. Представитель «Росатома» сообщил Reuters, что пока что нет планов изменения сроков строительства.