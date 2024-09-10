Турецкая компания продала украинскую Lifecell миллиардеру из Франции

Крупнейший сотовый оператор Турции, компания Turkcell, продала свою украинскую «дочку» консорциуму западных фирм. Главным владельцем третьего по величине оператора сотовой связи Украины стал французский миллиардер Ксавье Ньель

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Компания Turkcell, крупнейший оператор сотовой связи Турции, объявила о закрытии сделки по продаже своих активов в Украине консорциуму компаний, возглавляемых инвестхолдингом NJJ Holding, подконтрольному французскому миллиардеру Ксавье Ньелю (Forbes оценивает его состояние в $10,8 млрд). В рамках сделки, о которой впервые было объявлено в конце 2023 года, хозяина сменит и третий по величине абонентской базы сотовый оператор Украины — компания Lifecell. По числу абонентов компания уступает «Київстар» и «Vodafone Україна».

«Передача акций, а также всех прав и обязательств в Lifecell LLC, LLC Global Bilgi и LLC Ukrtower завершена. Наша компания больше не является акционером этих компаний», — говорится в сообщении Turkcell.

В турецкой компании также сообщили, что уже получили от покупателей $524,3 млн, а финальная сумма сделки будет определена позднее. Номинальная цена акций Lifecell, согласно сообщению, составляет 12,71 млрд гривен ($308,7 млн).

Закрытие сделки с Turkcell подтвердила и входящая в консорциум покупателей компания Horizon Capital. В ее сообщении отмечается, что после сделки Lifecell будет объединен в одну компанию с провайдером фиксированной связи и платного телевидения «Датагруп-Volia», после чего задачей станет дальнейшая экспансия. Уже на первом этапе объединенная компания будет предоставлять услуги мобильной связи более чем 10 млн жителей Украины, а к фиксированной телекоммуникационной сети будет подключено более 4 млн домохозяйств.

«Я рад объявить о знаковой инвестиции Франции в телекоммуникационный сектор Украины, что, по нашему мнению, даст серьезные преимущества как клиентам, так и рынку и стране в целом. Закрытие этой сделки станет для всех сигналом о том, что Украина предлагает привлекательные возможности и пришло время для инвестиций», — прокомментировал ситуацию Ксавье Ньель.

В сообщении Horizon Capital также отмечается, что новые владельцы украинских телекоммуникационных активов намерены подписать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC) соглашения о выделении ими на дальнейшее развитие объединенной компании $435 млн. Полученные средства планируется инвестировать в развитие сетей фиксированной и мобильной связи, а также покупку лицензий и оборудования.

В апреле 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Turkcell о снятии ареста с 19,8% корпоративных прав Lifecell. Арест был наложен в 2023 году из-за участия в капитале Turkcell люксембургской компании IMTIS Holdings S.à.rl, которой полностью владеет нидерландская LetterOne. Среди бенефициаров последней — российские миллиардеры Михаил Фридман, Андрей Косогов и Петр Авен. Без снятия ареста сделка с NJJ не состоялась бы, говорил в интервью Forbes СЕО «Датагруп-Volia» Михаил Шелемба.

По итогам 2023 года Lifecell объявил об увеличении базы своих абонентов до 11,7 млн человек (+14,7%), а ее активного ядра, то есть тех, кто за последние три месяца совершил хотя бы один звонок или другую платную операцию, — до 9,9 млн (+16,5%). Чистая прибыль компании по итогам 2023 года выросла более чем в полтора раз — с 972,3 млн до 2,567 млрд гривен.