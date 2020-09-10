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Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов

В ближайший год число застройщиков, использующих облигационные займы, как минимум удвоится, прогнозирует «Эксперт РА». Агентство связывает этот тренд с тем, что девелоперам крайне сложно привлечь в банках проектное финансирование
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

К концу 2021 года количество девелоперов, привлекающих деньги через облигации, может увеличиться на 10–20 компаний, при этом новые игроки займут на рынке до 30 млрд руб. Такой прогноз содержится в имеющемся у РБК обзоре отрасли жилищного строительства, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Сейчас, по информации агентства, лишь 13 застройщиков в России привлекают деньги через облигационные займы. Всего в России, согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, более 2,5 тыс. девелоперов. Но среди уже выпустивших облигации — крупнейшие игроки, которые разместили бумаги более чем на 200 млрд руб., указывает «Эксперт РА». Кроме того, в последние два года на рынке также стали активны средние и небольшие компании, которые за это время привлекли более 10 млрд руб.

Ожидаемый выход новых застройщиков на рынок публичных заимствований, по мнению «Эксперт РА», обусловлен реформой долевого строительства, в результате которой девелоперы могут теперь рассчитывать не на деньги дольщиков, а на проектное финансирование от банков. Но, отмечают в агентстве, при принятии решения об открытии проектного финансирования банки смотрят на рентабельность проекта — соотношение выручки к его себестоимости. С высокой вероятностью получить финансирование может проект, в котором этот показатель превышает 15%.

Менее чем в половине регионов валовая прибыль из расчета на 1 кв. м жилья превышает 10%, констатирует «Эксперт РА». Если учитывать еще коммерческие расходы (в среднем составляют около 3% от стоимости проекта) и затраты на проектное финансирование с эффективной процентной ставкой 5%, то уже в половине регионов рентабельность становится нулевой или даже отрицательной. Среди таких регионов — Республика Марий Эл, Республика Коми, Брянская, Челябинская и Кировская области.

В новых условиях облигации становятся для застройщиков важным каналом привлечения средств, резюмирует старший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко. «Потеряв доступ к бесплатным средствам дольщиков, строительная отрасль не сможет получить в короткой перспективе сопоставимый объем проектного финансирования. Поэтому выход на рынок публичного долга — практически неизбежный в нынешних условиях сценарий финансирования для многих участников рынка», — уверен Сергиенко.

Кто уже из девелоперов выпускал облигации, как с июля 2019 года финансируется строительство жилья, что говорят сами застройщики про публичные заимствования и насколько это дорогое удовольствие для компаний — читайте в материале РБК Pro.

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Облигации, Дом.РФ, долевое строительство
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