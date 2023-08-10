АвтоВАЗ рассказал, на какие машины поменяет цены

АвтоВАЗ сохранит прежними цены на бюджетные автомобили, но поменяет на дорогие

АвтоВАЗ не будет менять цены на бюджетные автомобили, например, самые дешевые Granta так и будут стоить менее 700 тыс. руб. На дорогие модели цены могут незначительно скорректировать из-за зависимости от зарубежных компонентов

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

АвтоВАЗ может поменять цены на более дорогие и менее популярные модификации своих автомобилей, а на более бюджетные машины расценки останутся прежними, сообщили РБК в компании.

«АвтоВАЗ не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций «Лады Гранты» так и останется ниже 700 тыс.руб. Возможна некоторая корректировка цен по более оснащенным модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы», — сказано в сообщении.

Возможную корректировку цен на дорогие и менее массовые модификации компания назвала «минимальной» и отметила, что она не связана с индексацией утильсбора, которую нивелирует меры господдержки.

Мощности выпуска бюджетных автомобилей будут увеличены, добавили в АвтоВАЗе: в случае с Granta до 54 автомобилей в час, Vesta — до 40, Niva — до 45.

На момент публикации самым дешевым автомобилем, предлагаемым АвтоВАЗом, является Granta — 692,3 тыс. руб. в комплектации Classic'22. Следующая, Standart с подушкой безопасности, обойдется в почти 700 тыс. руб. Ценник на Vesta начинается от 1 млн 239 тыс. руб., на Largus — от 1 млн 300 тыс. руб., на Niva (старая версия) — от 829 тыс. руб., на обновленную — от 1 млн 42 тыс. руб. Самая дорогая модель — Vesta в конфигурации Techno — более 1,5 млн руб.

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