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OppenheimerFunds Inc. снизила долю в «Магните» с 7,28 до 4,78%
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OppenheimerFunds Inc. снизила долю в «Магните» с 7,28 до 4,78%
Бизнес, 12:21
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OppenheimerFunds Inc. снизила долю в «Магните» с 7,28 до 4,78%

Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds Inc. снизила долю в сети «Магнит» с 7,28 до 4,78%, следует из данных ретейлера, опубликованных на сайте Лондонской биржи. Стоимость проданного пакета составляет около 10,78 млрд руб.

«Магнит» вошел в число компаний, акции которых упали в цене на Московской бирже на фоне сообщений о перспективе ввода новых санкций со стороны США, а затем отыграли падение.

На открытии торгов 9 августа обыкновенная акция «Магнита» стоила 4215 руб., затем упала в цене до 4107 руб. и вновь выросла к закрытию до 4189 руб.

На момент подготовки этой заметки, по данным на 11:55 мск 10 августа, акции сети торгуются по 4144 руб. за штуку.

OppenheimerFunds Inc. — крупная инвестиционная компания из США.

Сеть магазинов «Магнит» была основана в 1994 году Сергеем Галицким. В феврале 2018 года Галицкий объявил о продаже части своей доли группе ВТБ. За 29,1% акций ретейлера ВТБ заплатил 138 млрд руб. У Галицкого осталось 3% сети.

Теги: «Магнит» , ретейл , Инвесторы
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