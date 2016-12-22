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В США задержали миллиардера Генри Николаса III
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В США задержали миллиардера Генри Николаса III
Бизнес, 04:18
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В США задержали миллиардера Генри Николаса III
Сооснователя компании Broadcom задержали в Лас-Вегасе. Его заподозрили в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази
Генри Николас III (Фото: Eric Reed / AP)

Американский миллиардер и сооснователь компании по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Генри Николас III задержан в Лас-Вегасе, штат Невада, по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на представителя полиции Лас-Вегаса Лари Хэдфилда.

Собеседник рассказал, что миллиардера задержали во вторник в районе Las Vegas Strip, где сосредоточены гостиницы и казино, по подозрению в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази. Полицию вызвала охрана одного из отелей, которая обнаружила наркотики в комнате.

Вместе с Николосом была задержана женщина по имени Эшли Фарго. В настоящее время оба выпущены под залог. Судебное заседания в отношении них запланировано на сентябрь.

Адвокат миллиардера Дэвид Чеснофф заявил, что его команда проводит собственное расследование.

Генри Николас III вместе со своим бизнес-партнером Генри Самуэлем в 1991 году основали компанию Broadcom. В феврале 2016 года компанию купила сингапурская Avago за $37 млрд, она сменила имя на Broadcom Limited. Николос ушел из Broadcom в 2003 году, но остался владельцем 3% акций. Forbes оценивает его состояние в $3,1 млрд.

Автор: Мария Бондаренко.
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