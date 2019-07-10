Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрд

За счет доходов от продажи земельных участков в Москве и Санкт-Петербурге киностудия планирует провести реконструкцию и как минимум в два раза увеличить производственные мощности

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Киностудия имени Горького выставит на торги свои непрофильные активы общей стоимостью около 4 млрд руб. — это земельные участки в Москве и Санкт-Петербурге, а также заброшенный пионерлагерь «Буревестник» под Серпуховом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя киностудии.

По его словам, компания собралась продать:

три имущественных комплекса на севере и северо-востоке Москвы — территории бывшей Центральной студии научно-популярных и учебных фильмов (39,5 тыс. кв. м);

две бывшие автобазы Минкультуры (8,6 тыс. кв. м и 13,2 тыс. кв. м);

территории бывшей киностудии «Леннаучфильм» в Санкт-Петербурге (19,5 тыс. кв. м);

территорию заброшенного пионерлагеря «Буревестник» в Серпуховском районе Московской области (65 тыс. кв. м).

Помимо продажи земли киностудия хочет отказаться от 32% ОАО «Телебазис», которое сдает в аренду около 5,7 тыс. кв. м коммерческой недвижимости (съемочные студии, павильоны, офисы, склады и технические помещения) в районе ВДНХ. Остальная часть — 68% — «Телебазиса» находится под контролем «Газпром-Медиа».

Дата торгов по продаже доли в «Телебазисе» уже определена: они пройдут 15 июля. Остальные торги должны завершиться до конца года. За их проведение взялся «Российский аукционный дом». Продать непрофильные активы раньше киностудии не удавалось из-за стагнации на рынке коммерческой недвижимости.