РМК вложит 45 млрд руб. в производство металлов для электромобилей

Русская медная компания, рассчитывая на рост популярности электромобилей, начнет производить сульфат никеля и кобальт, необходимые для литий-ионных аккумуляторов. Компания планирует вложить в проект 45 млрд руб.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина начнет производить сульфат никеля и кобальт, необходимые производителям литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Об этом рассказал президент компании Всеволод Левин на международной промышленной выставке «Иннопром».

Как сообщил ТАСС, компания планирует вложить около 45 млрд руб. в создание автоклавного производства на Михеевском горно-обогатительном комбинате (ГОК), где планируется перерабатывать медный концентрат ГОКа, а также никелевую руду Куликовского месторождения (Челябинская область), лицензией на которую владеет РМК.

После запуска нового производства, запланированного на 2021 год, РМК будет производить дополнительно 100 тыс. т медных катодов (сейчас — 220 тыс. т), а также начнет выпускать около 25 тыс. т сульфата никеля (в пересчете на содержание никеля — 6,4 тыс. т) и до 350 т кобальта.

«В качестве основных потребителей сульфата никеля рассматриваем крупнейших производителей аккумуляторов для электрокаров и другой техники», — сообщил РБК представитель РМК. Он утверждает, что применение автоклавной технологии для переработки никелевых руд и медных концентратов на площадке Михеевского ГОКа в планируемых объемах станет первым в мировой практике опытом. «Сейчас оценки маржинальности делать рано, так как не готов финальный проект будущего производства», — добавил он.

В прошлом году в интервью агентству Bloomberg главный экономист Trafigura Саад Рахим прогнозировал, что спрос на сульфат никеля может вырасти на 50%, до 3 млн т в год, к 2030 году. По его словам, в будущем для аккумуляторов потребуется больше никеля и меньше кобальта.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов отмечает, что «автоклавная технология, которую собирается внедрить РМК на Михеевском ГОКе, многообещающая и за ней будущее, но пока что попытки ее применения в России сталкивались с трудностями, хотя бы потому, что для ее работы нужна кристально чистая вода». Он привел в пример внедрение такой технологии российскими золотодобытчиками: «Полиметаллом» и Petropavlovsk. «Полиметаллу» пришлось переносить запуск Амурского ГМК почти на два года (заработал в 2013 году), а Petropavlovsk задерживает ввод в эксплуатацию автоклавного проекта как минимум на четыре года (планировал запустить в 2014 году).

Глава аналитического подразделения БКС Кирилл Чуйко указал на «декларативный» характер информации о новом проекте РМК. Этот проект ориентирован на экспорт, поскольку на внутреннем рынке в России спрос на такую продукцию минимален. Но сегмент аккумуляторов и электромобилей в мире развивается, так что проект перспективный, но сроки его реализации и себестоимость производства пока непредсказуемы, сказал он.

Из российских производителей сульфат никеля сейчас производят только «Норникель» Владимира Потанина и УГМК Андрея Бокарева и Искандера Махумудова. Объем производства «Норникель» не раскрывает. На финском заводе Norilsk Nickel Harjavalta компания производит ежегодно 8 тыс. т никеля в химических соединениях, в основном сульфат, уточнил представитель «Норникеля». Год назад «Норникель» договорился с немецкой BASF о поставках никелевого и кобальтового сырья с этого завода для производства аккумуляторов в Европе.

РМК обратила внимание на добычу никеля после прекращения переговоров по совместной разработке Удоканского медного месторождения с Байкальской горной компанией (БГК, входит в USM Holdings Алишера Усманова), которые велись с весны 2017 года. О том, что теперь компания сконцентрируется на двух своих никель-кобальтовых месторождениях, сообщил «Интерфаксу» Левин. Речь идет о Куликовской группе месторождений в Челябинской области и Белининском месторождении окисленных никелевых руд в Алтайском крае. Суммарные ресурсы никеля (по JORC) Белининского месторождения оцениваются в 498 тыс. т, группы Куликовских месторождений — в 441,4 тыс. т.