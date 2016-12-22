Компанию по вылову минтая на Сахалине продали за полмиллиарда долларов

Компания, которая связана с бывшим членом Совета Федерации Александром Верховским, приобрела Преображенскую базу тралового флота. Сделка стоимостью около $500 млн может сделать «Остров Сахалин» крупнейшей компанией в стране

Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Компания «Остров Сахалин» приобрела Преображенскую базу тралового флота (ПБТФ). По данным издания «Коммерсантъ», стоимость сделки составляет $430 млн. Собеседник РБК предположил, что ПБТФ могла стоить около $600 млн. В этом случае «Остров Сахалин» станет крупнейшей компанией на рынке.

По словам источника РБК на рыбном рынке, у ПБТФ есть квоты на вылов 100 тыс. тонн минтая в лучших районах, 30 тыс. тонн сельди и других водных ресурсов. Купленный «Гидростроем» ПБТФ - «хороший актив», говорит собеседник РБК. «По активам группа компаний «Гидрострой» обошла РРПК («Русскую рыбопромышленную компанию»). Вполне возможно, что с учётом неквотируемых видов рыб (например, лосось, кальмар, сайра, килька и тихоокеанская сельдь в ряде зон вылова - прим. РБК) - это теперь самая крупная компания, обходя группу «Норебо»», - отмечает он.

«Если учесть риски то цена неплохая. Но сейчас точно не известно будут ли эти квоты работать 15 лет. Если с экономикой в стране будет плохо, часть квот могут отобрать и продать на аукционах - и тогда все плохо, но, если исторический принцип будет сохранен, реальная цена ПБТФ под $600 млн, и это не считая крабов и креветок», - сказал собеседник РБК.

По данным «Коммерсанта», «Остров Сахалин» связан с бывшим членом Совета Федерации Александром Верховским. Последний представлял Сахалинскую область в верхней палате Федерального собрания в 2012-2017 годах.

Что касается ПБТФ, то издание указывает, что прежними собственниками компании были Ирина Герасименко и Ольга Кравченко. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рыбном рынке утверждает, что Герасименко является супругой нынешнего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяки, а Кравченко – его сестрой. Помимо этого, в числе акционеров компании числился сын губернатора Никита Кожемяко.