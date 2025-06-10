В России появился новый миллиардер

Пятым миллиардером из фармацевтики стал основатель компании «Промомед» Петр Белый. Стоимость его пакета акций в компании составляет около 79 млрд руб.

Петр Белый (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Основатель и крупнейший акционер фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый стал пятым российским миллиардером, заработавшим состояние на производстве лекарств, пишет Forbes.

Капитал Белого превысил $1 млрд, основная часть — это контрольный пакет акций ПАО «Промомед». По информации Московской биржи, к утру 10 июня цена одной акции «Промомеда» составила 425,05 руб. Рыночная стоимость выпуска акций — 90,45 млрд руб. Белому, по информации издания, принадлежит 88% акций, то есть стоимость его пакета — около 79 млрд руб.

По информации «РБК. Компании», основной вид деятельности «Промомед» — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Дополнительные — оптовая торговля фармацевтической продукцией и деятельность специализирующихся на этом агентов.

Компания была зарегистрирована в 2021 году в Москве. Уставной капитал — 200 млн руб. По информации сервиса, в 2024 году компания потерпела убытки — около 70 млн руб.

У компании в портфеле более 75 патентов и более 350 лекарственных препаратов, большая часть выручки приходится на долю лекарственных препаратов по эндокринологии и онкологии. В 2024 году «Промомед» получил 38 регистрационных удостоверений, из них 18 — на препараты для лечения онкологических заболеваний, 4 — на лечение эндокринологических заболеваний

Белый родился в 1972 году. Он получил образование в Московском государственном медико-стоматологическом университете. В 2005 году он основал компанию «Промомед», в структуру которой входит в том числе завод «Биохимик». В июле 2024 года «Промомед» провел первичное публичное предложение (IPO, от англ. Initial Public Offering) на Московской бирже.

Ранее миллиардерами в фармацевтике стали совладельцы холдинга «Огмент инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков, основатели компаний «Р-фарм» Алексей Репик и «Фармасинтез» Викрам Пуния, а также владельцы фармацевтических дистрибьюторов: группы «Протек» — Вадим Якунин и компании ФК «Пульс» — Эдуард Нетылько.