Музею истории РПЦ нашли площадку возле Новодевичьего монастыря

В мае 2018-го президент Владимир Путин дал поручение правительству Москвы при участии РПЦ рассмотреть вопрос о предоставлении Государственному историческому музею участка в Лужнецком проезде, 13–15, для создания музейного центра, «а в случае невозможности его предоставления — иного земельного участка» в шаговой доступности от монастыря.

Рассматривается участок, указанный в поручении Путина, рассказывает собеседник РБК, знакомый с проектом. По его словам, изучались и другие площадки, но они не отвечают самой идее создания музея в шаговой доступности от монастыря.

На территории действуют ограничения по строительству, поскольку из-за близости к монастырю она находится в охранной зоне ЮНЕСКО. По решению Градостроительной земельной комиссии Москвы, на участке площадью 0,7 га можно построить недвижимость общей площадью не более 20,5 тыс. кв. м (из которых 7 тыс. кв. м — подземная площадь) и высотой не более 18,7 м. Строительство музейного комплекса на такой площади может обойтись примерно в 2 млрд руб. из расчета 100 тыс. руб. за 1 кв. м, полагает Павел Якимчук из CBRE. Оценка инвестиционно-строительной компании AAG — 2,5-3 млрд руб.

Что будет в новом музее Комплекс Новодевичьего монастыря передали в безвозмездное бессрочное пользование Московской епархии Русской православной церкви в феврале 2010 года. До этого в комплексе с 1934 года находился филиал Государственного исторического музея. После передачи церкви в комплексе был открыт Церковный музей Московской епархии, который занимается организацией экскурсий по обители. В 2024 году Новодевичьему монастырю исполнится 500 лет, к юбилею приурочена масштабная реставрация комплекса. Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в 2016 году рассказывал, что к идее создания рядом с монастырем музейного комплекса пришли, «обсуждая тему музеефикации» монастыря. Постоянная экспозиция комплекса будет представлена в двух частях: одна будет связана с историей православия в России, другая — с Новодевичьим монастырем. В комплексе планируются как постоянные, так и временные экспозиции. В материалах, посвященных подготовке к 150-летию Государственного исторического музея, которое будет отмечается в 2022 году, говорится, что в музее будут представлены произведения из коллекций отделов древнерусской живописи, рукописей и старопечатных книг, дерева, оружия, драгоценных металлов. Предполагается, что музей будет посещать около 200 тыс. человек в год.

Что получит нынешний владелец площадки

Раньше в Лужнецком проезде, 15, располагалась детская инфекционная больница. Землю решили передать ООО «Медстройинвесту» вместе с еще четырьмя участками больниц в рамках инвестиционного контракта, заключенного в 2008 году. «Медстройинвест» за свой счет построил новый инфекционный корпус на территории детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н.Сперанского в Шмитовском проезде, а в качестве компенсации получил землю в разных районах Москвы для коммерческой застройки.

К строительству в Лужнецком проезде компания так и не приступила. Контракт с городом по-прежнему действует. На сайте «Медстройинвеста» указано, что в Лужнецком проезде планируется построить жилой дом класса люкс. При этом девелопер ищет соинвесторов.

Участок в Лужнецком проезде — самая ценная из полученных «Медстройинвестом» территорий. Осенью 2018-го компания активно искала покупателей на эту землю, рассказали РБК источники в двух консалтинговых компаниях. Представитель «Медстройинвеста» в начале 2019 года говорил корреспонденту РБК, что продать участок в Хамовниках планируется за 3 млрд руб.

Рыночная стоимость земли составляет около 2 млрд руб., считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, если бы здесь был построен жилой дом или комплекс апартаментов, то квартиры с отделкой продавались бы по 1,2–1,5 млн руб.за 1 кв. м.

Собеседник РБК в одной из консалтинговых компаний предполагает, что в качестве компенсации инвестору могут разрешить построить больше площадей в других его проектах — на Можайском шоссе, 6; Потешной ул., 5, в районе Преображенской площади; 1-й ул. Ямского Поля, 12, у Белорусского вокзал; на ул. Красина, 27/20, в Пресненском районе.