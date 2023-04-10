«Трансконтейнер» заявил о проблемах с запчастями для импортной техники

«Трансконтейнер» испытывает сложности с поставками запчастей и комплектующих для западной перегрузочной техники. Компания ищет аналоги в Китае, но спрос на них растет, заявил РБК ее глава Виталий Евдокименко

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Крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России «Трансконтейнер» столкнулся с проблемами при поставках запасных частей и комплектующих для перегрузочной техники. Это касается кранов и ричстакеров (погрузчиков для работы с контейнерами), заявил в интервью РБК президент «Трансконтейнера» Виталий Евдокименко.

Сейчас компания реализует программу замещения оборудования и комплектующих китайскими аналогами. «Но и на них резко вырос спрос. Надо заменить четыре ричстакера и кое-что еще», — сообщил он.

У «Трансконтейнера» нет особых трудностей с комплектующими и запасными частями для вагонов. «Более того, мы в 2022–2023 годах даже существенно снизили долю нерабочего парка [платформ]», — утверждает топ-менеджер, не уточняя деталей.

У «Трансконтейнера» (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома») — 41 тыс. фитинговых платформ, 120 тыс. крупнотоннажных контейнеров, 450 единиц автомобильной и 200 — погрузочной техники, 40 контейнерных терминалов в России. Рыночная доля «Трансконтейнера» в общем объеме груженых контейнерных перевозок по российским железным дорогам по итогам 2022 года повысилась с 36 до 37,7%.

Западные производители техники отказались от сотрудничества с Россией на фоне санкций, объявленных в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. От сотрудничества с российскими транспортно-логистическими компаниями отказались финская Mantsinen и немецкая Sennebogen, которые поставляли различные краны, перегружатели и манипуляторы. Санкции негативно отразились на модернизации Мурманского морского рыбного порта. В 2021 году он разместил заказ на проектирование, изготовление и поставку четырех портальных кранов. Но сроки реализации проекта затягиваются из-за несвоевременной поставки европейских комплектующих, сообщил представитель порта.

Управляющий партнер компании «Инфра Проекты» Алексей Безбородов считает, что российские компании научились решать проблемы с поставками импортных комплектующих. «Есть [положительные] примеры, когда наши предприятия закупают в Европе портальные краны, налаживают поставки оборудования и запчастей к нему из Китая — все зависит только от профессионализма и желания решить задачу», — утверждает эксперт.