Глава Минфина США исключил продажу своей компании «русскому олигарху»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,92 +0,04 EUR Бирж. 73,13 +0,06 Brent 70,70 -0,25% USD Нал. 65,26 64,43 EUR Нал. 73,70 72,67 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1264 +0,0002 BTC/USD Бирж. 5 224,64 -95,86 IMOEX 2 570,28 +0,40% RTSI 1 248,38 +0,66% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Caterpillar $160 (+17,16%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,66%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Caterpillar $160 (+17,16%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
МТС ₽330 (+26,2%) прогноз БКС к 09.04.20 Купить
Regeneron $481 (+21,66%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Индекс МосБиржи ₽4 100 (+59,52%) прогноз Альпари к 31.12.19
Chevron $142 (+12,9%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 09 апр, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 09 апр, 14:29
Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом Политика, 01:28 Кокорин обратился к журналистам с просьбой после заседания суда Общество, 01:22 Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны Общество, 01:00 Глава Минфина США исключил продажу своей компании «русскому олигарху» Бизнес, 00:35 «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» в четвертьфинале Лиги Чемпионов Спорт, 00:29 Шойгу поручил наказать за невыплату надбавки вдове погибшего в Сирии Общество, 00:19 Серебренников вышел на сцену «Гоголь-центра» впервые после освобождения Общество, 00:19 В Госдуме предложили внести всех пивоваров в отдельный реестр Экономика, 00:02 «Ливерпуль» победил «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов Спорт, 00:01 Госдеп пригрозил санкциями Египту за покупку российских Су-35 Политика, 09 апр, 23:56 Нетаньяху и его конкурент синхронно объявили о победе на выборах Политика, 09 апр, 23:23 Облигации Saudi Aramco вызвали рекордный спрос у инвесторов Бизнес, 09 апр, 23:10 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 09 апр, 22:57 Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург Общество, 09 апр, 22:44
Бизнес ,  
0 
Глава Минфина США исключил продажу своей компании «русскому олигарху»
Отвечая на вопрос законодателей о том, кто приобрел долю министра в компании RatPac-Dune перед тем, как он стал главой ведомства, Мнучин заверил: это был «не русский». Bloomberg ранее писал, что сделка была заключена с Блаватником
Стивен Мнучин (Фото: Patrick Semansky / AP)

Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин, выступая перед членами комитета по финансовым услугам палаты представителей США, отказался ответить на вопрос законодателей о том, кто приобрел долю в его развлекательной компании RatPac-Dune Entertainment в 2017 году, однако заверил: «Это был не русский». Его слова приводит Bloomberg.

«Я могу заверить вас, что это (покупатель компании. — РБК) не русский олигарх или какой-либо русский», — заявил Мнучин. «Я не верю в то, что вообще когда-либо встречался с русским олигархом», — добавил он.

Речь идет о сообщениях, согласно которым в 2017 году, перед тем, как Мнучин стал главой Минфина, долю в его компании RatPac-Dune Entertainment приобрела компания, связанная с миллиардером украинского происхождения Леном Блаватником (Forbes оценивает его состояние в $18,1 млрд). Об этом тогда писал Bloomberg. Демократы утверждали, что такая сделка создаст конфликт интересов, потому что Блаватник является деловым партнером российского бизнесмена Олега Дерипаски, против которого ведомство Мнучина вводит санкции (его законодатели причисляли к людям из окружения президента России Владимира Путина).

В январе Министерство финансов заявило, что Мнучин не продал свою долю в RatPac-Dune Блаватнику или какой-либо из его фирм, но покупателя, который теперь стал ее владельцем, так и не указало.

Доля Мнучина, которую он должен был продать в соответствии с соглашением с Офисом правительственной этики США, прежде чем он был утвержден в качестве главы Минфина, была продана «третьей стороне, не связанной с Блаватником», утверждали представители ведомства.

Выступая в палате представителей во вторник, 9 апреля, Мнучин повторил это заявление и сказал, что сделка была «конфиденциальной», отмечает Bloomberg.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Минфин США, Стивен Мнучин
Материалы по теме
ЕС поддержал предложение Мнучина по снятию санкций с компаний Дерипаски
Политика
Мнучин опроверг предложение Трампа уволить главу ФРС
Политика
Мнучин рассказал о переговорах по отключению Ирана от SWIFT
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter