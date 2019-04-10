Глава Минфина США исключил продажу своей компании «русскому олигарху»

Отвечая на вопрос законодателей о том, кто приобрел долю министра в компании RatPac-Dune перед тем, как он стал главой ведомства, Мнучин заверил: это был «не русский». Bloomberg ранее писал, что сделка была заключена с Блаватником

Стивен Мнучин (Фото: Patrick Semansky / AP)

Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин, выступая перед членами комитета по финансовым услугам палаты представителей США, отказался ответить на вопрос законодателей о том, кто приобрел долю в его развлекательной компании RatPac-Dune Entertainment в 2017 году, однако заверил: «Это был не русский». Его слова приводит Bloomberg.

«Я могу заверить вас, что это (покупатель компании. — РБК) не русский олигарх или какой-либо русский», — заявил Мнучин. «Я не верю в то, что вообще когда-либо встречался с русским олигархом», — добавил он.

Речь идет о сообщениях, согласно которым в 2017 году, перед тем, как Мнучин стал главой Минфина, долю в его компании RatPac-Dune Entertainment приобрела компания, связанная с миллиардером украинского происхождения Леном Блаватником (Forbes оценивает его состояние в $18,1 млрд). Об этом тогда писал Bloomberg. Демократы утверждали, что такая сделка создаст конфликт интересов, потому что Блаватник является деловым партнером российского бизнесмена Олега Дерипаски, против которого ведомство Мнучина вводит санкции (его законодатели причисляли к людям из окружения президента России Владимира Путина).

В январе Министерство финансов заявило, что Мнучин не продал свою долю в RatPac-Dune Блаватнику или какой-либо из его фирм, но покупателя, который теперь стал ее владельцем, так и не указало.

Доля Мнучина, которую он должен был продать в соответствии с соглашением с Офисом правительственной этики США, прежде чем он был утвержден в качестве главы Минфина, была продана «третьей стороне, не связанной с Блаватником», утверждали представители ведомства.