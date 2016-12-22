«Мостотрест» получил подряд на содержание Крымского моста

Компания «Мостотрест» получила контракт на содержание Крымского моста стоимостью 477 млн руб. В феврале стало известно, что бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует вернуть себе строительную компанию

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Компания «Мостотрест» заключит контракт на содержание Крымского моста и автомобильных подходов к нему, следует из информации на сайте госзакупок.

28 февраля заказчик — «Упрдор «Тамань» (подведомственный Росавтодору) — разместил уведомление о госзакупке услуг подрядчика по содержанию Крымского моста и автодорожных подходов к нему. Но спустя два часа после публикации закупка была отменена. На вопрос почему, представитель Росавтодора сообщал, что заказчик принял такое решение в связи с необходимостью уточнения дополнительных условий госзакупки.

Проект госконтракта предусматривает закупку услуг по содержанию «действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений». Среди них — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь и транспортный переход через Керченский пролив, следует из документа.Стоимость контракта — 476,8 млн руб.

Как следует из протокола, на конкурс подал заявку лишь один участник — «Мостотрест», поэтому аукцион был признан несостоявшимся. В результате с этой компанией и будет заключен контракт.

Мост через Керченский пролив, который соединит материковую часть России с Крымом, должен стать самым длинным в стране. Его протяженность составит 19 км. К мосту ведется строительство автомобильных и железнодорожных подходов. Стоимость проекта — 228,3 млрд руб., заказчиком выступил Росавтодор.

14 марта владелец компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг после визита президента Владимира Путина на стройку заявил, что Крымский мост будет запущен в мае. Бизнесмен добавил, что после запуска мощность моста составит 40 тыс. автомобилей в сутки и он не будет платным.

«Мостотрест» — крупнейший подрядч​ик транспортной инфраструктуры. По итогам первого полугодия 2017 года (данных за весь год еще нет) выручка компании составила 84,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,23 млрд руб., портфель заказов — 365,5 млрд руб. В феврале Ротенберг сообщил о возможности обратного выкупа «Мостотреста». 21 февраля ФАС начала рассмотрение поданного компанией «Стройпроектхолдинг» (на 100% принадлежит Ротенбергу) ходатайства, в котором та просит согласия на покуп​ку 100% акций АО «ТФК-Финанс». Последнему, в свою очередь, принадлежит 94,2% голосующих акций ПАО «Мостотрест».