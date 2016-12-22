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Visa и MasterСard подготовили новый сервис по переводам с карты на карту
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Visa и MasterСard подготовили новый сервис по переводам с карты на карту
Бизнес, 09:14
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Visa и MasterСard подготовили новый сервис по переводам с карты на карту
По данным «Ведомостей», Visa и MasterCard в ближайшее время намерены запустить сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту. Пользоваться им смогут клиенты разных банков
Фото: Elise Amendola / AP

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух банкиров, Visa и MasterСard создают сервисы, которые позволят переводить деньги между картами разных банков при помощи мобильного телефона. 

Чтобы система заработала, телефонный номер клиента и связанный с ним номер карты будут передаваться в специальное хранилище. Чтобы перевести деньги, необходимо ввести мобильный получателя, а номер карты проставится автоматически.

«Ведомости» отмечают, что в настоящее время по похожему принципу работает сервис «Сбербанк Онлайн», однако там переводы возможны между клиентами одного банка. В системе, которую предлагают Visa и MasterСard, деньги можно будет переводить между картами всех банков, подключенных к ней.

Директор по развитию бизнеса и цифровых технологий MasterСard в России Михаил Федосеев подтвердил создание сервиса. Представитель Visa не стал комментировать информацию.

Похожий сервис платежная система «Мир» собирается запустить осенью, рассказали три банкира. Ее представитель подтвердил, что система изучает возможность внедрения такого сервиса. 

Собеседники «Ведомостей» отметили, что востребованность нового сервиса будет зависеть от тарифов. 
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Visa , MasterCard
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