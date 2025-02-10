Ozon подал миллиардный иск к владельцу своего сгоревшего склада

Маркетплейс и владелец склада спорят об ответственности за сгоревший склад, поскольку страховка покрыла лишь около половины 10-миллиардного ущерба. При возгорании погибли два человека, еще 12 пострадали

Последствия пожара на складе Ozon в Истре, 12 августа 2022 г. (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Ozon потребовал с «Ориентир Запад-1», входящей в девелоперскую ГК «Ориентир», более 5,49 млрд руб., карточка дела размещена в картотеке Арбитражного суда Московской области. Первым на иск обратил внимание Shopper's.

Ответчик владеет складом Ozon в подмосковной Истре, который сгорел летом 2022 года. Сам иск не опубликован, суд пока не принял дело к рассмотрению. Сумма упоминается в судебном определении о возвращении искового заявления.

В документе указана неверная сумма из-за ошибки юристов, речь идет не о 5,5 млрд руб., а примерно о 4,5 млрд руб., рассказал источник РБК. Об этом также пишет Forbes. Собеседник РБК, знакомый с сутью требований, пояснил, что Ozon этим иском пытается компенсировать часть убытков, которую не покрыла страховка. Размер убытков от пожара маркетплейс ранее оценивал в 10,8 млрд руб. Полученная от «Ингосстраха» страховая выплата составила 6,44 млрд руб.

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: МЧС РФ Фото: Сергей Морозов / ТАСС Фото: istrapod / VK Фото: РИА Новости Фото: Мария Мамчур / VK Фото: i.login / VK Фото: ekaterina.shutrova / VK

Требование не имеет под собой оснований, поскольку четвертая экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела, подтвердила отсутствие вины «Ориентир Запад-1» в пожаре, заявил РБК представитель «Ориентира». В компании подчеркнули: договор аренды предусматривает распределение ответственности за соблюдение требований безопасности на объекте между собственником и арендатором, при этом «Ориентир Запад-1» отвечает лишь за техническое обслуживание установленных в здании систем.

В заключении экспертов, на которые ссылается компания говорится, что системы сработали, но их эффективность могла быть ниже в связи с высокой инерционности самой системы и конструктивных особенностей мезонина, на полках которого плотно хранилась продукция. Решение о начале использования мезонина до завершения оснащения всех его ярусов необходимыми системами принял арендатор, подчеркивает «Ориентир».

Ozon не согласился с заявлением «Ориентира» и сообщил РБК, что ответственность девелопера за работоспособность пожарных систем четко прописана в договоре аренды. Документ относит все системы пожарной безопасности находятся к зоне ответственности «Ориентира», включая их поддержание в исправном состоянии, обслуживание и ремонт, настаивает маркетплейс. Кроме того, в соответствии с ним арендатор после подписания акта-приема передачи вправе размещать товар на складе.

«Иными словами, «Ориентир» заверил Ozon, что на дату подписания документа помещение соответствует всем нормам, применимым к складу продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе по нормам пожарной безопасности. Документ был подписан 7 июня, за два месяца до пожара», — заявили в Ozon.

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Пожар на истринском складе Ozon произошел 3 августа 2022 года, потушить его удалось только на следующий день. Пострадали 12 человек, двое погибли. Огонь распространился на площади 55 тыс. кв. м. Маркетплейс оценил убыток в 10,78 млрд руб.

«Товары на складе, а также оборудование и инвентарь (включая мезонины, стеллажные системы, сортеры и погрузчики) застрахованы на общую сумму до 11 млрд руб. Также застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц на 1 млрд руб.», — сообщил Ozon.