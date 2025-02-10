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В России приостановили продажу китайских грузовиков Shacman

Продажи модели китайских грузовиков Shacman приостановили после проверки
Продажа грузовиков SX3258 китайского бренда Shacman приостановлена из-за «несоответствий требованиям». Среди претензий к ним назывались проблемы с конструкцией, торможением, работой ЭРА-ГЛОНАСС и шумом
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Российский дистрибьютор китайского бренда грузовой техники Shacman (ООО «Шакман Моторс») приостановил продажи грузовиков SX3258 категории N3G после внеплановой проверки Генпрокуратуры, сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с проверкой поступившей информации о возможном несоответствии выпущенных в обращение транспортных средств SHACMAN типа SX3258 категории N3G требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» <...> ООО «Шакман Моторс» приняло решение о временной приостановке реализации», — говорится в сообщении.

ООО «Шакман Моторс» зарегистрирована в 2018 году в Москве. Ее учредители — Тянь Цичан (90%) и Вадим Федотов (10%), последний также является генеральным директором. По итогам 2023 года выручка компании составила 432,84 млн руб., чистая прибыль — 298,88 млн руб.

5 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о трех китайских грузовиках, которые «просто нельзя допускать на дороги», и призвал ужесточить процедуру сертификации иностранной автомобильной техники. Он не уточнил, о каком бренде идет речь. «По таким кейсам будем предпринимать меры вплоть до отзыва сертификата и работать с Генпрокуратурой. Это крайне необходимо, учитывая, что спрос на грузовики может просесть на четверть», — сказал глава Минпромторга.

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Спустя два дня стало известно о внеплановой проверке Генпрокуратуры ООО «Шакман Моторс» из-за «наличия сведений о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда». Как уточнял дистрибьютор, ведомство решило проверить техническую документацию грузовиков SX3258 и процесс получения свидетельства ОТТС (одобрение типа транспортного средства).

Проверку инициировало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Среди претензий к грузовикам SX3258 были перечислены «слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и тихий неразборчивый звук при работе ЭРА-ГЛОНАСС». Эти же недочеты выявляли в ходе испытаний на полигоне НАМИ, однако грузовик получил необходимые документы для сертификации в России, в частности ОТТС, которые продолжают действовать.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Китай Генпрокуратура грузовики проверка продажи
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