СМИ узнали об отказе пустить санитаров «Ростеха» в Нарьян-Мар

Оператор НССА не смог выполнить несколько санитарных вылетов в Ненецком автономном округе, поскольку его работе мешал оператор аэродрома — Нарьян-Марский авиаотряд, сообщил источник «Ведомостей» в Ростехе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Национальная служба санитарной авиации (НССА) не смогла выполнить три вылета для оказания помощи больным в Ненецком автономном округе. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в «Ростехе» (контролирует НССА). Информацию подтвердил секретарь регионального департамента транспорта.

Контракт с вертолетным оператором, по которому НССА обязуется транспортировать медицинские бригады или эвакуировать пациентов с территории округа, Ненецкая окружная больница заключила 27 января, пишет газета. Его стоимость составила 98,13 млн руб. Контракт был рассчитан на период до конца 2021 года, однако уже 4 февраля больница расторгла договор с НССА. В сообщении говорилось, что стороны претензий друг к другу не имеют. Представитель НССА подтвердил газете расторжение контракта и отметил, что компания рассчитывает, что штрафов не последует. Комментировать причины расторжения в НССА не стали.

Больница будет пользоваться услугами Нарьян-Марского авиаотряда, который принадлежит окружной администрации, указывают «Ведомости». Это предприятие эвакуировало пациентов в течение 60 лет, но в январе проиграл новый конкурс, отмечает газета.

Как утверждает источник «Ведомостей» в «Ростехе», оператор аэродрома — Нарьян-Марский авиаотряд — препятствовал работе НССА и не дал ей парковать технику. Оператор не стал перед конкурсом уточнять наличие свободных парковок, так как не предполагал, что с этим возникнут сложности, объясняет собеседник газеты. НССА не смогла выполнить санитарные рейсы, потому что ей не удалось забазировать в аэропорту Нарьян-Мара место стоянки для вертолета, сообщил представитель аэропорта. По его словам, компания не подала заявку на выделение такого места заранее.

РБК направил запрос в НССА.