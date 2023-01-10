Экс-главу McDonald's обвинили в обмане инвесторов

Расследование Комиссии по ценным бумагам связано с введением в заблуждение акционеров о причинах отставки экс-главы McDonald’s Стива Истербрука. Он был уволен в 2019 году из-за любовных связей с подчиненными

Бывший генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук, отправленный в отставку в 2019 году из-за обвинений в сексуальных отношениях с подчиненными, согласился на пятилетний запрет занимать должности в публичной компании, а также заплатить штраф в размере $400 тыс., пишет The Wall Street Journal.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Истербрука в обмане. Сам он не признал и не опроверг обвинения. Расследование SEC связано с введением в заблуждение акционеров о причинах отставки экс-главы McDonald’s.

Истербрук руководил компанией с 2015 года, пока в ноябре 2019 года не был отправлен в отставку из-за любовных связей с сотрудницами.

В McDonald’s в понедельник заявили, что уволили его и подали на него в суд «за его неправомерные действия». У SEC возникли вопросы и к самой компании, связанные с раскрытием информации инвесторам по поводу обстоятельств отставки Истербрука. В итоге комиссия не наложила штраф на McDonald’s, сославшись на его сотрудничество во время расследования, а также на то, что компания вернула средства, выплаченные бывшему гендиректору в качестве выходного пособия. Он получил значительную часть отступных в виде акций. McDonald's не раскрыл инвесторам.

Истербрук был уволен осенью 2019 года после расследования его романа с подчиненной. Несмотря на то что любовная связь была по обоюдному согласию, в компании посчитали, что гендиректор нарушил корпоративные правила. Летом 2020 года в ходе нового расследования выяснилось, что экс-глава McDonald's скрывал интимные отношения еще с тремя сотрудницами, а также уничтожил доказательства. Компания подала на него в суд, утверждая, что он солгал во время внутреннего расследования перед своим увольнением. Истербрук извинился. В декабре 2021 года он согласился вернуть выплаченные ему $105 млн.