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ВЭБ предложил горнолыжному курорту «Горки Город» сменить профиль
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ВЭБ предложил горнолыжному курорту «Горки Город» сменить профиль
Бизнес, 08:59
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ВЭБ предложил горнолыжному курорту «Горки Город» сменить профиль
Будучи основным кредитором горнолыжного курорта «Горки Город», Внешэкономбанк проанализировал эффективность управления и рекомендовал сменить профиль недостроенной гостиницы Swissotel и отказаться от одного из операторов
Горный курорт «Горки Город» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Основной кредитор сочинского горнолыжного курорта «Горки Город» — Внешэкономбанк — рекомендовал компании «Красная поляна» перепрофилировать недостроенную пятизвездочную гостиницу Swissotel в отель с медицинскими услугами Medical SPA и сменить оператора одной из гостиниц, пишет «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с подготовленным банком заключением об эффективности управления и необходимых мерах поддержки, которое подготовил ВЭБ в конце 2017 года.

Гостиница на 170 номеров Swissotel не была сдана к Олимпиаде-2014 из-за недоделок, которые не успели устранить. Позже это сочли нецелесообразным из-за низкой загрузки этой части курорта, рассказал один из собеседников издания. По мнению партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, переделка гостиницы и оснащение ее кабинетами SPA обойдется в $2 млн. ВЭБ, который прокредитовал ее строительство, считает, что смена профиля позволит до 2041 года увеличить выручку курорта более чем на 6 млрд руб.

Кроме того, ВЭБ рекомендовал Красной Поляне расторгнуть договор с турецкой управляющей компанией Rixos, которая является оператором одной из гостиниц на 114 номеров в «Горки Город». Издание отмечает, что это единственная на курорте гостиница, которая показала отрицательную доходность. Всего в комплексе «Горки Город», который начали строить в 2010 году к Олимпиаде, работают 11 отелей емкостью 3,07 тыс. номеров, отмечает газета.

При этом один из источников издания ранее рассказал, что общий долг Красной Поляны перед Внешэкономбанком по состоянию на октябрь 2017 года составил 59,9 млрд руб., из которых 8,6 млрд руб. — проценты, а 51,3 млрд руб.— основной долг.​​

Как пояснил изданию партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин, кредитор по действующему законодательству не имеет возможности заставить заемщика принимать какие-либо управленческие решения, но рычаги влияния у банка все равно есть: он может отказаться предоставлять кредит, если решит, что деятельность заемщика ведет к снижению его кредитоспособности. По словам управляющего партнера УК «Право и бизнес» Александра Пахомова, в кредитных договорах могут содержаться обязательства по согласованию стратегических программ развития.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: ВЭБ , убытки , «Сочи-2014»
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