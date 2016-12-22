Акции Kodak выросли на 92% после создания компанией криптовалюты

Акции Eastman Kodak выросли почти вдвое после того, как компания объявила о том, что запускает собственную криптовалюту

Фото: Adam Fenster / Reuters

Как сообщает агентство Reuters, решение руководства Eastman Kodak создать криптовалюту под названием KODAKCoin вызвало интерес к компании у инвесторов. После презентации акции компании выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 92%, до отметки в $5,95. При этом на максимуме стоимость акций доходила до $6,65.

Eastman Kodak стала не единственной компанией, которая запустила собственную криптовалюту, что привлекло к ней интерес инвесторов. То же самое сделал, например, производитель холодного чая Long Island Iced Tea, переименовавшийся в итоге в Long Blockchain Corp.

Эксперты Reuters считают, что это не выход из положения. «Это уже просто смешно, — заявил трейдер Деннис Дик из Bright Traiding LLC. — Если говорить о самой идее, то подобные попытки просто бессмысленны».

Основанная более 100 лет назад Eastman Kodak в течение долгих лет была лидером на рынке фотооборудования, однако в начале 2000-х едва не обанкротилась, поскольку компания не сделала ставку на новые технологии. С 2004 года акции Eastman Kodak упали более чем на 90%.