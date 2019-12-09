СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД

В Минфине считают, что можно дисциплинировать менеджмент компании, если привязать вознаграждение топ-менеджменту к динамике капитализации

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Министерство финансов резко раскритиковало политику РЖД, не планирующей в обозримой перспективе выплачивать дивиденды, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ходом специального заседания правительства, посвященного инвестиционной программе компании на ближайшие три года.

Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Речь может идти о пакете, стоимость которого составит 200-400 млрд рублей.

Ранее Минфин предлагал рассмотреть вопрос о приватизации РЖД, оставив у государства 50% акций компании, чтобы обеспечить требуемый уровень контроля над ней.

В свою очередь глава РЖД Олег Белозеров еще в конце октября выступил с заявлением, что приватизация компании может не дать необходимый экономический эффект, поскольку цена ее активов «не отражает «полную и справедливую» стоимость.

Белозеров напомнил также, что РЖД выполняет в том числе и социальную функцию. В этой связи он отметил, что приватизация возможна лишь при появлении «нормальной» системы прейскуранта с прибыльностью.