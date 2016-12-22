Porsche отзовет в США Macan и Cayenne из-за проблем с креплениями для лыж

Автопроизводитель Porsche отзовет в США ряд машин люксовых марок Cayenne и Macan из-за некачественно сделанного крепления для лыжной сумки. Об этом сообщает Bloomberg.
Машины в этой комплектации оснащены специальными креплениями позади второго ряда сидений, которые предназначены для сумки, в которой можно перевозить принадлежности для катания на лыжах. На эти крепления обратила внимание Национальная служба безопасности на дорогах.
«Крепление сумки для лыж было выполнено с использованием неподходящих нитей, что потенциально может привести к разрыву ремней и проблемам с безопасностью в случае аварии», — указали в агентстве. Если при аварии ремни разорвутся, то лыжная сумка может оказаться в салоне в незакрепленном положении и нанести вред пассажирам.
Как отмечает Bloomberg, стоимость автомобилей Porsche этой комплектации составляет порядка $160 тыс., отзыву будут подлежать примерно 250 автомобилей. Стоимость самих креплений — $200. Их замену диллеры будут производить бесплатно.
В конце ноября стало известно, что японский автоконцерн Mazda отзовет в России 62,3 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Отзыву подлежат Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, проданные с мая 2006 года по ноябрь 2014-го. Проблема заключается в том, что при высокой влажности может нарушиться целостность корпусов газогенераторов фронтальных подушек, из-за чего при аварии они могут не сработать.