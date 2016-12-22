ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,20 66,00 EUR Нал. 76,48 75,59 USD Бирж. 66,90 +0,58 EUR Бирж. 75,98 +0,10 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6489,50 -40,80 IMOEX 2438,62 -0,27% RTSI 1155,27 -0,77% Brent 71,75 -0,42% DJIA 26191,22 +0,05% Nasdaq 7529,96 -0,55%
Новогодний отдых за границей подорожал минимум на 40%
Лента новостей
Наша эра: как Первая мировая война сформировала современный мир 08:11, Мнение Код ученый: как сингапурский стартап превратил вещи в гиперссылки 08:11, Свое дело По Крымскому мосту начали перевозить бензин 08:00, Бизнес В Мексике застрелили дочь депутата парламента 07:58, Общество Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 07:36, РБК и Мир Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гренландии и Исландии 07:36, Общество Новогодний отдых за границей подорожал минимум на 40% 07:31, Бизнес Россияне и китайцы поддержали цены на недвижимость в Куршевеле 07:00, Бизнес В Калифорнии эвакуировали 50 тыс. человек из-за лесных пожаров 06:55, Общество СМИ узнали об идее привязать техосмотр к километрам и авариям 06:16, Общество 5 модных трендов этой осени 06:08, РБК Pink и KUPIVIP.RU Google изменит политику компании на фоне сексуального скандала 06:05, Общество Посольство спрогнозировало новую порцию санкций США «под Новый год» 05:31, Политика Bloomberg назвал кандидатов на пост генпрокурора США 05:13, Политика Суд запретил наркобарону Коротышке обняться с супругой перед слушаниями 04:56, Общество Крупный пожар произошел на складе автотехники в Комсомольске-на-Амуре 04:12, Общество СМИ узнали о планах Кремля провести ротацию в Совете по правам человека 03:57, Политика США обвинили Россию в попытке снять санкции с КНДР в банковской сфере 03:43, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 03:30, РБК и Philips Европейский бизнес пожаловался Силуанову на «налог на Google» 03:04, Экономика На торгах в Лондоне продали награды и инвалидное кресло Стивена Хокинга 02:58, Общество Хейли назвала неготовность КНДР причиной переноса переговоров с Помпео 02:26, Политика В Саудовской Аравии изучат перспективы будущего после распада ОПЕК 01:57, Экономика Отбывающего тюремный срок переизбрали в нижнюю палату заксобрания Техаса 01:55, Политика СМИ узнали о следах кислоты в резиденции саудовского генконсула в Турции 01:18, Политика В Лондоне повесили билборды с Путиным и призывом «праздновать Bяexit» 01:11, Политика «Зенит» ушел от поражения в матче с «Бордо» в Лиге Европы 01:02, Спорт Минэнерго оценило влияние новых санкций США на энергоснабжение Крыма 00:34, Политика
Новогодний отдых за границей подорожал минимум на 40%
Бизнес, 07:31
0
Новогодний отдых за границей подорожал минимум на 40%
Зарубежные отели для самостоятельных путешественников на эти новогодние праздники подорожали минимум на 40%, констатируют сервисы по бронированию. Туроператоры уверяют, что у них стоимость туров осталась на уровне прошлого года
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Самостоятельные туристы бронируют новогодний отдых в среднем за два месяца, и в начале ноября тенденции понятны уже на 90%, указывает гендиректор Ostrovok.ru Феликс Шпильман. РБК изучил специфику спроса и предложения на предстоящие праздники.

Москва новогодняя

Самым востребованным городом для новогодних поездок у россиян традиционно остается Москва. На начало ноября 2018 года россияне бронировали в этом городе гостиницы с 25 декабря по 20 января чаще всего, свидетельствует статистика Ostorovok.ru. На второе место в этом году вышла Прага, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В прошлом году он был на втором месте, а Прага — на третьем.

Тот факт, что на Новый год туристы летят преимущественно в Москву, подтверждает онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip. По его данным, из внутренних направлений спросом также пользуются Петербург, Сочи, Симферополь и Ростов-на-Дону. Среди зарубежных городов в топе предпочтений на Новый год — Бангкок, Пхукет, Прага, Мюнхен и Милан.

Данные сервиса Aviasales по поиску авиабилетов также говорят о том, что основным направлением для самостоятельных путешественников является Россия: 61% билетов — это перелеты внутри страны. Доля крупнейшего зарубежного направления — Таиланда — составляет лишь 4%.

Перелеты по России подорожали

Стоимость перелета оказывает значительное влияние на выбор направления отдыха, напоминает гендиректор Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.

В топе востребованных направлений никаких ценовых аномалий на Новый год не видно, уверяет представитель Aviasales Янис Дзенис. По его словам, международные перелеты подорожали на 5–10%, «которые можно списать на колебания курсов», а цены на внутренние рейсы «стоят на месте». Но перелеты на Новый год, как и на другие праздничные даты, дороже обычных, и ранние бронирования помогают сэкономить до 50%, отмечают в Aviasales.

Сервис Biletix дает менее оптимистичную картину: при раннем бронировании средний чек на внутренние перелеты с 25 декабря по 20 января по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 46%, до 10,4 тыс. руб. На международных направлениях рост составил всего 16%, до 25,2 тыс. руб.

Рубль слабеет — зарубежные отели растут в цене

Количество дней, которые россияне выделяют под новогодние поездки, незначительно выросло: по информации Ostrovok.ru, на внутренних направлениях — в среднем с 3,7 до 3,9 дня, на зарубежных — с 4,9 до 5,2 дня. При этом средняя стоимость бронирования резко выросла: при поездках внутри страны — на 18%, в среднем до 18,9 тыс. руб., за границу — уже на 40%, до 60,7 тыс. руб.

Сильнее всего из топ-20 самых популярных зарубежных направлений подорожали отели в Стамбуле (+70%) и Мюнхене (+60%). Меньше всего выросли цены в Риме (+3%), Риге (+2%), Сочи (+1%), следует из данных Ostrovok.ru. Как объясняют аналитики сервиса, одним из факторов резкого подорожания отелей стало ослабление рубля по отношению к доллару и евро.

Девальвацию рубля называет главной причиной подорожания отелей на новогодние праздники и представитель OneTwoTrip. По его данным, средний чек при бронировании проживания за рубежом вырос на 56%, до 67,7 тыс. руб., при средней продолжительности поездки 5,3 дня. При бронировании отелей внутри страны средний чек, по версии OneTwoTrip, снизился на 20%, до 28,8 тыс. руб., при средней продолжительности поездки 4,1 дня.

Данные ЦБ на 1 ноября 2018 года свидетельствуют, что за год доллар подорожал всего на 13%, до 65,6 руб., евро — на 10%, до 74,4 руб.

Как идут продажи у туроператоров

​Почти половина бронирований (48%) на предстоящие новогодние праздники у туроператора «Библио-Глобус», по словам его представителя, приходится на Россию. Спрос по раннему бронированию на российские курорты превышает прошлогодние показатели почти на 20%, наибольшей востребованностью пользуются Сочи, Анапа и Крым. Среди направлений-лидеров фигурируют также Таиланд (почти 17% всех броней) и Индия (9%).

У российского офиса TUI основным новогодним направлением в этом году стали ОАЭ, которые год назад занимали только пятое место, уверяет представитель туроператора. По его словам, в этом зимнем сезоне на ОАЭ приходится 20% продаж туров с датами заездов с конца декабря по середину января. Популярностью пользуются также Таиланд (10% продаж), Турция (9%), горнолыжные и экскурсионные туры в Италию и Андорру (по 8%), а также туры по России (7%).

Стоимость туров практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, уверяют туроператоры. Средний чек за тур по России на предстоящие новогодние даты длительностью семь ночей равняется в среднем 32,5 тыс. руб. (с учетом авиаперелета, трансфера и проживания в трехзвездочном отеле). Аналогичный тур в Таиланд ​обойдется в 64,8 тыс. руб., в Индию — 53,4 тыс. руб.

У TUI средний чек за тур по наиболее популярному направлению, ОАЭ, составляет $700 на неделю на человека при проживании в пятизвездочном отеле, что сопоставимо с прошлогодними расценками.

Доступная статистика розничного продавца туров «Сеть магазинов горящих путевок» свидетельствует, что за последние четыре недели у организованных туристов наибольшим спросом — 24% всех реализованных туров — пользовался отдых в Турции (в октябре на ее курортах еще можно было купаться). На втором месте находится Таиланд (22%), на третьем — ОАЭ (7%). Средняя стоимость тура на двоих в Турцию равнялась 47,2 тыс. руб., в Таиланд — 110 тыс. руб., в ОАЭ — 116 тыс. руб.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: туристы , новогодний отдых
Главное
Расширение санкций США против России. Главное Политика
Главное
Расширение санкций США против России. Главное Политика
По Крымскому мосту начали перевозить бензин Бизнес
Совет Европы предупредил о последствиях выхода России из организации Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter