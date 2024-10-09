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Rusal рассматривает обратный выкуп акций на ₽15 млрд

UC Rusal может провести обратный выкуп акций на сумму 15 млрд руб. Против выступает совладелец холдинга Sual Partners, который планировал блокировать сделку на совете директоров. Buyback придется согласовать с Минфином США
Русал RUAL ₽33,94 -2,92% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Совет директоров UC Rusal рассматривает обратный выкуп акций компании на 15 млрд руб., следует из сообщения холдинга на Гонконгской фондовой бирже. 8 октября компания начала предварительную оценку buyback. Окончательное решение о проведении выкупа не принято.

«Потребуется ряд разрешений или одобрений, процесс займет длительный период времени, в ходе процесса может быть оказано существенное влияние на торговую цену или объем торгов акциями в Гонконге или России. Выкуп акций может состояться или не состояться. Это зависит, среди прочего, от дальнейшего рассмотрения и одобрения советом директоров, соблюдения применимых положений, включая правила листинга и законы и положения Российской Федерации, одобрения акционеров и других правительственных, регулирующих органов и кредиторов», — говорится в сообщении.

Там не обозначены сроки оценки buyback, в UC Rusal их не раскрывают.

Сегодня основной акционер UC Rusal — En+, основанная Олегом Дерипаской, она контролирует 56,9% компании. Sual Partners (Виктор Вексельберг и партнеры) принадлежит 25,5% UC Rusal, остальные 17,6% находятся в свободном обращении.

Ранее «Ведомости» писали, что Sual Partners планирует заблокировать предложение провести buyback советом директоров. Представитель Sual Partners отказался от комментариев.

В акционерном соглашении между Sual Partners и En+ говорится, что право вето есть у каждой из этих компаний в отношении любого проекта, предлагаемого к осуществлению UC Rusal или любой из его дочерних компаний, который требовал бы право вето, если бы эмитент был зарегистрирован в Англии или Уэльсе. Сюда относится и погашение или приобретение акций за счет капитала компании.

UC Rusal в первом полугодии 2024 года получил $565 млн чистой прибыли (рост на 35% по сравнению с тем же периодом 2023 года) при выручке $5,7 млрд (снижение на 4%). По информации в годовой отчетности, по итогам 2023 года UC Rusal получил чистую прибыль в размере $282 млн (самая низкая за последние пять лет) при выручке $12,2 млрд.

C 2015 года компания выплачивала дивиденды акционерам только четыре раза: по $250 млн по итогам 2015 и 2016 годов, $299,3 млн по итогам 2017 года и $303,86 млн по итогам первого полугодия 2022 года. В дальнейшем эмитент отказывался от выплат из-за неблагоприятных рыночных условий и высокой долговой нагрузки на фоне инвестпрограммы, которая включает в том числе экологическую модернизацию заводов.

Согласно принятым в начале 2019 года условиям вывода UC Rusal и En+ из SDN List любое увеличение доли Эн+ и других акционеров должно быть согласовано с OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США). Любой потенциальный покупатель, который планирует увеличить свою долю должен подтвердить отсутствие связей с En+ и Дерипаской.

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Олег Дерипаска Виктор Вексельберг РУСАЛ металлургия алюминий выкуп акций
Олег Дерипаска фото

Олег Дерипаска

предприниматель
2 января 1968 года
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