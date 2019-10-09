В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду

Там назвали некорректными любые опасения по поводу маркировки до начала эксперимента

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками. Такую позицию высказал заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, комментируя обращение организации «Опора России».

«До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания", - заявил Евтухов агентству ТАСС.

Он указал, что маркировка внедряется в различных сферах, и опыт показал, что оснований для роста цен для конечного потребителя нет. При этом он отметил, что никаких сложностей для легальных производителей и импортеров быть не должно.

Об опасениях касательно поставок бутилированной воды, «Опора России» в письме сообщила главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщала газета «Известия». Там предположили, что проблемы в первую очередь могут возникнуть с поставками в Россию зарубежной воды. Объясняется это тем, что специальный цифровой код должен ставиться на бутылку еще до ее ввоза в страну, а иностранные производители могут отказаться от этого.

Доля иностранных вод на российском рынке составляет не более 1,5%. Основные бренды, по словам президента Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максима Новикова — Borjomi, Evian, Perrier.