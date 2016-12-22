Посредник объяснил продажу собравшего «Буран» завода на Avito

Завод обанкротился и перешел во владение «саратовского банка», который выставил его на торги по банкротству, сообщили РБК в агентстве InvestRussia. Это агентство и выставило завод на Avito

Вид на территорию Тушинского машиностроительного завода на улице Свободы (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ) выставлен на продажу на сайте объявлений Avito, продавец — агентство InvestRussia — просит за предприятие 8,3 млрд руб. В тексте объявления на сайте утверждается, что продается все недвижимое и движимое имущество завода. Объект реализуется по закону о банкротстве.

В пресс-службе Avito РБК сообщили, что все размещаемые на сайте объявления проходят модерацию, а само объявление не является уникальным, так как на сайте продаются и другие предприятия.

РБК поговорил с представившимся менеджером компании InvestRussia Андреем Белозубовым, чей номер указан на сайте Avito. По его словам, InvestRussia помогает владельцу завода его продать.

«Саратовский банк выдал кредит, а завод не смог справиться, и в итоге он перешел к банку. Банку неинтересно держать у себя неактивный завод, соответственно, он его выставляет на торги по банкротству <...> Avito — один из способов продажи наших объектов, у нас и другие электронные площадки. Никто не запрещает выкладывать это и на Avito в том числе», — рассказал Белозубов.

В прошлом ТМЗ был одним из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России. В конце 1980-х — начале 1990-х на заводе собирали орбитальный корабль многоразового использования «Буран». В 1990-х на заводе по лицензии выпускали автобусы «Икарус» и «ЛиАЗ». Затем завод осуществлял досборку кузовов и установку салонов на автобусы и троллейбусы для Москвы.

В 2010 году гендиректор завода Сергей Иляшенко приостановил работу предприятия. Спустя три года Арбитражный суд Москвы признал завод банкротом.

РБК направил запрос в Тушинский машиностроительный завод.