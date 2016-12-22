ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,66 65,31 EUR Нал. 77,26 75,78 USD Бирж. 66,11 +0,56 EUR Бирж. 76,63 +0,50 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6209,20 -265,20 IMOEX 2293,66 +0,03% RTSI 1092,82 -1,88% Brent 72,66 +0,89% DJIA 25583,75 -0,18% Nasdaq 7888,33 +0,06%
Посредник объяснил продажу собравшего «Буран» завода на Avito
Лента новостей
МИД назвал неприемлемыми требования для отмены санкций США 16:19, Политика Смолова на год лишили водительских прав за ДТП в Краснодаре 16:15, Общество Что инкриминируют бывшим армянским чиновникам и их родственникам 16:00, Фотогалерея  Посредник объяснил продажу собравшего «Буран» завода на Avito 15:59, Бизнес Восстановится ли рынок: стоимость криптовалют упала до нового минимума 15:58, Крипто В ООН заявили об обещании России избежать жертв в Идлибе 15:57, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 15:50, Партнерский материал Захарова рассказала о показаниях водителя погибших в ЦАР журналистов 15:50, Политика Cтартап в большом городе: для чего Москве инновационный суперкластер 15:45, Мнение В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста 15:44, Общество В Госдепе пообещали не вводить прямые санкции против «Аэрофлота» 15:40, Политика В Британии проведут расследование из-за слов Джонсона о мусульманках 15:37, Политика Российская олимпийская медалистка получила разрешение на смену сборной 15:27, Спорт СКР объяснил жестокость «банды ГТА» ошибками ее информаторов 15:18, Общество Умерла актриса «Современника» Тамара Дегтярева 15:16, Общество В «Открытой России» сообщили об обысках 15:15, Общество Готовившего теракт в Казанском соборе сторонника ИГ приговорили к 5 годам 15:12, Общество Суд признал банкротом «Промсвязькапитал» Дмитрия Ананьева 15:09, Финансы 4 риска потерять деньги при заключении сделки с недвижимостью 15:07, Недвижимость ФАН отреагировало на связь своего военкора с погибшими в ЦАР журналистами 15:05, Общество Суд в Киеве оставил без изменений продление ареста Надежде Савченко 15:04, Политика Доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб. 14:52, Финансы В Ростовской области обнаружили захоронение старше египетских пирамид 14:39, Общество Названы крупнейшие ипотечные банки России в 2018 году 14:31, Недвижимость Пригожин опроверг связь с разработкой золота в ЦАР 14:28, Бизнес Аналитики оценили потери «Аэрофлота» от новых санкций США 14:26, Бизнес В Эстонии торфяной пожар помешал найти выпущенную НАТО ракету 14:25, Политика ICO собрали $8,3 млрд во втором квартале 2018 года 14:25, Крипто
Посредник объяснил продажу собравшего «Буран» завода на Avito
Бизнес, 15:59
0
Посредник объяснил продажу собравшего «Буран» завода на Avito
Завод обанкротился и перешел во владение «саратовского банка», который выставил его на торги по банкротству, сообщили РБК в агентстве InvestRussia. Это агентство и выставило завод на Avito
Вид на территорию Тушинского машиностроительного завода на улице Свободы (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Тушинский машиностроительный завод (ТМЗ) выставлен на продажу на сайте объявлений Avito, продавец — агентство InvestRussia — просит за предприятие 8,3 млрд руб. В тексте объявления на сайте утверждается, что продается все недвижимое и движимое имущество завода. Объект реализуется по закону о банкротстве.

В пресс-службе Avito РБК сообщили, что все размещаемые на сайте объявления проходят модерацию, а само объявление не является уникальным, так как на сайте продаются и другие предприятия.

РБК поговорил с представившимся менеджером компании InvestRussia Андреем Белозубовым, чей номер указан на сайте Avito. По его словам, InvestRussia помогает владельцу завода его продать.

«Саратовский банк выдал кредит, а завод не смог справиться, и в итоге он перешел к банку. Банку неинтересно держать у себя неактивный завод, соответственно, он его выставляет на торги по банкротству <...> Avito — один из способов продажи наших объектов, у нас и другие электронные площадки. Никто не запрещает выкладывать это и на Avito в том числе», — рассказал Белозубов.

В прошлом ТМЗ был одним из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности России. В конце 1980-х — начале 1990-х на заводе собирали орбитальный корабль многоразового использования «Буран». В 1990-х на заводе по лицензии выпускали автобусы «Икарус» и «ЛиАЗ». Затем завод осуществлял досборку кузовов и установку салонов на автобусы и троллейбусы для Москвы.

В 2010 году гендиректор завода Сергей Иляшенко приостановил работу предприятия. Спустя три года Арбитражный суд Москвы признал завод банкротом.

РБК направил запрос в Тушинский машиностроительный завод.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: AVITO
Главное
В Госдепе пообещали не вводить прямые санкции против «Аэрофлота» Политика
Материалы по теме
Avito будет конкурировать с Airbnb на рынке посуточной аренды квартир Бизнес
ФАС предупредила cian.ru о незаконности копирования объявлений Avito Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter