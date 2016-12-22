СМИ узнали о продаже сервиса Anywayanyday

У онлайн-агентства путешествий Anywayanyday сменился владелец. Возможной причиной продажи называются возросшие убытки

Кирилл Подольский (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

О продаже бизнесменом Кириллом Подольским 100% Anywayanyday сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией. Сам Подольский в комментарии заявил, что давно не имеет «никакого отношения» к этому сервису.

Возможной причиной продажи агентства путешествий издание называет то, что в последние два года компания сдавала позиции и генерировала убытки. Часть билетов оставалась нереализованной, а зарабатывала Anywayanyday в основном на корпоративных клиентах.

Сумма сделки не известна, однако сам сервис оценивал себя для потенциальных покупателей примерно в $3 млн.

Кому именно продана компания, не сообщается. Руководитель ее департамента авиабизнеса Анна Рубан рассказала, что сервис принадлежит зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Энивейэнидей Холдинг Лтд», чьими владельцами выступают «частные инвесторы». Операционным управлением занимается агентство делового туризма «Аэроклуб».

Среди возможных путей развития бизнеса представитель «Аэроклуба» Денис Матюхин назвал усиление маркетинга и возможный выход на рынки СНГ и Юго-Восточной Азии.