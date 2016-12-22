ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,03 63,67 EUR Нал. 76,48 73,96 USD Бирж. 65,55 +2,06 EUR Бирж. 76,13 +2,47 USD ЦБ. 63,60 +0,05 EUR ЦБ. 73,82 +0,26 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6341,48 -115,12 IMOEX 2293,01 -0,83% RTSI 1113,78 -2,91% Brent 72,02 -3,08% DJIA 25583,75 -0,18% Nasdaq 7888,33 +0,06%
«Ведомости» узнали о продаже группой UCP акций подрядчика «Газпрома»
Лента новостей
Левада-центр отметил снижение поддержки внешней политики Владимира Путина 07:01, Политика СМИ узнали о продаже сервиса Anywayanyday 06:41, Бизнес В нескольких районах Эквадора ввели режим ЧП из-за притока венесуэльцев 06:31, Политика «Ведомости» узнали о продаже группой UCP акций подрядчика «Газпрома» 06:06, Бизнес Число выпущенных по Израилю из сектора Газа ракет достигло 150 06:05, Политика В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» пострадали четыре человека 05:46, Общество В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах 05:21, Общество Постпред США рассказала о транше в $9 млн для венесуэльцев в Колумбии 04:36, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 04:31, РБК и Сбербанк «Коммерсантъ» сообщил об отказе США вместе с Россией бороться с хакерами 04:22, Политика Три альпиниста из Италии пропали при восхождении на Монблан 03:48, Общество Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США 03:46, Политика Туриста на Сардинии оштрафовали на €1 тыс. за кражу песка 03:30, Общество Сторонника Трампа в Конгрессе обвинили в инсайдерской торговле 03:17, Общество В Нью-Йорке запланировали приостановить выдачу лицензий водителям Uber 02:57, Общество NYT узнала об отказе юристов проводить допрос Трампа на условиях Мюллера 02:21, Политика Бумаги Сбербанка на торгах в Лондоне подешевели почти на 8% 02:08, Экономика СМИ узнали о многомиллионном подарке Порошенко для сына 01:41, Общество Военные сообщили о 70 выпущенных из сектора Газа по Израилю ракетах 01:08, Политика В горах Кабардино-Балкарии погибли четверо бойцов Росгвардии 00:57, Общество США уведомили Россию о введении новых санкций по «делу Скрипаля» 00:46, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 00:31, Партнерский материал В Венесуэле одобрили арест лидера оппозиции по делу о покушении на Мадуро 00:08, Политика Тренер «Спартака» объяснил незабитый пенальти светом лазерных указок 08 авг, 23:48, Общество В Госдепе назвали Москве условие невведения второй волны санкций 08 авг, 23:39, Политика Генконсульство начало проверку сообщений о нападении на россиян в Греции 08 авг, 23:31, Общество Супруга Башара Асада после госпитализации обратилась к гражданам Сирии 08 авг, 23:14, Общество Рубль обновил минимумы после сообщения Госдепа о новых санкциях 08 авг, 23:02, Финансы
«Ведомости» узнали о продаже группой UCP акций подрядчика «Газпрома»
Бизнес, 06:06
0
«Ведомости» узнали о продаже группой UCP акций подрядчика «Газпрома»
Группа UCP продала 50% акций компании «Стройгазконсалтинг», которая является подрядчиком «Газпрома». Сделка была закрыта в конце июля
Илья Щербович (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Инвестиционная группа Ильи Щербовича UCP закрыла сделку по продаже 50% компании «Стройгазконсалтинг», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к СГК.

Кто стал покупателем, не сообщается, однако директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин предположил, что им являются структуры Газпромбанка. Именно этому банку принадлежит вторая половина СГК.

Управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина имя покупателя и сумму не назвала, однако указала, что группа Щербовича на инвестициях в СГК не потеряла, но и ничего особо не заработала.

«Стройгазконсалтинг» был создан бизнесменом Зиядом Манасиром и изначально обустраивал месторождения, магистральные трубопроводы, автодороги и мосты, получая подряды от Газпрома. Однако несколько лет назад выручка компании заметно снизилась, поскольку она стала все чаще проигрывать подряды «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко. В результате Манасир сначала продал ее Байсарову, а затем владельцами СГК стали UCP и Газпромбанк. Сейчас СГК — второй по величине подрядчик «Газпрома».

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Илья Щербович , «Газпром»
Главное
Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США Политика
Материалы по теме
Reuters сообщил о заморозке «Газпромом» программы внешних займов Бизнес
Пострадавшей по делу о хищении 2 млрд руб. оказалась «дочка» «Газпрома» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter