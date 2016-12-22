«Ведомости» узнали о продаже группой UCP акций подрядчика «Газпрома»

Группа UCP продала 50% акций компании «Стройгазконсалтинг», которая является подрядчиком «Газпрома». Сделка была закрыта в конце июля

Илья Щербович (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Инвестиционная группа Ильи Щербовича UCP закрыла сделку по продаже 50% компании «Стройгазконсалтинг», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к СГК.

Кто стал покупателем, не сообщается, однако директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин предположил, что им являются структуры Газпромбанка. Именно этому банку принадлежит вторая половина СГК.

Управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина имя покупателя и сумму не назвала, однако указала, что группа Щербовича на инвестициях в СГК не потеряла, но и ничего особо не заработала.

«Стройгазконсалтинг» был создан бизнесменом Зиядом Манасиром и изначально обустраивал месторождения, магистральные трубопроводы, автодороги и мосты, получая подряды от Газпрома. Однако несколько лет назад выручка компании заметно снизилась, поскольку она стала все чаще проигрывать подряды «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко. В результате Манасир сначала продал ее Байсарову, а затем владельцами СГК стали UCP и Газпромбанк. Сейчас СГК — второй по величине подрядчик «Газпрома».