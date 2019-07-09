Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн

PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера продолжает сокращать свою долю в Polymetal: компания выставила на биржу 4,5% акций из своего пакета в 11% и рассчитывает выручить свыше $250 млн

Фото: polymetalinternational.com

Компания Fodina B.V., принадлежащая PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, продает примерно 21 млн акций Polymetal стоимостью около $267 млн, сообщили РБК два источника на финансовых рынках. Предложенный инвесторам пакет акций составляет примерно 4,5% от уставного капитала компании. До размещения доля PPF в Polymetal составляла 11%, согласно раскрытию на Лондонской бирже от 5 июля.

Polymetal 9 июля открыла книгу заявок для инвесторов в рамках ускоренного размещения (Accelerated Bookbuilding, ABB). Расчеты с инвесторами планируется завершить 12 июля. Ориентир стоимости за акцию пока не раскрывается. Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.

Организатором размещения выступает Goldman Sachs. Представитель Polymetal сообщил РБК, что компания не получала официального уведомления от акционера, оно должно быть раскрыто на бирже. РБК направил запрос PPF Group. В рамках размещения предусмотрен lock-up-период на продажу акций группой PPF в течение двух месяцев.

PPF давно снижает долю в Polymetal. В компанию чешская группа вошла еще в 2008 году и довольно хорошо заработала на росте котировок. Но поскольку крупного стратега для приобретения всего пакета сейчас нет, продажи производятся маленькими лотами, чтобы не уронить котировки, пояснил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. PPF, скорее всего, и дальше продолжит продавать долю в Polymetal, «хотя, на наш взгляд, еще рано, потому что золото — лучший актив, учитывая текущие макрориски», полагает старший аналитик БКС Олег Петропавловский.

В последнее время участники инвестиционного рынка отмечают возросший интерес российских эмитентов к ускоренным размещениям. «Ускоренное размещение, или ABB, возможно при предложении рынку небольшого объема (относительно капитала компании) акций известного эмитента, — пояснял РБК один из источников в инвестбанковских кругах. — Для успешного ABB очень важно как можно дольше сохранять конфиденциальность. Поскольку если на рынке появятся слухи о подготовке размещения, то стоимость акций компании снижается и у акционеров пропадает желание размещаться».