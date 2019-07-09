Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,86 +0,17 EUR Бирж. 71,55 +0,18 Brent 64,29 -0,42% USD Нал. 64,33 62,38 EUR Нал. 72,27 70,31 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1208 -0,0002 BTC/USD Бирж. 12 447,00 +130,00 IMOEX 2 822,66 +0% RTSI 1 394,86 -0,34% DJIA 26 737,76 -0,26% Nasdaq 8 130,04 +0,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Cisco $65 (+15,15%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Cisco $65 (+15,15%) прогноз Cowen к 30.05.20
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 12:19
Министр Орешкин пообещал доехать до Тольятти за рулем «Лады» Общество, 22:38 En+ перерегистрировалась в российском офшоре Бизнес, 22:34 Глава МИД Британии ответил Трампу на оскорбление посла Политика, 22:32 McLaren объявила состав пилотов на следующий сезон «Формулы-1» Спорт, 22:06 Трамп назвал посла Великобритании в США «тупым парнем» Политика, 22:05 Зеленский взял в советники футуролога Политика, 22:02 Суд оправдал обвинявшегося в хищениях мэра Одессы Труханова Политика, 21:58 СМИ узнали о расформировании медицинского департамента «Спартака» Спорт, 21:57 Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX Бизнес, 21:42 Суд подтвердил запрет для Трампа блокировать подписчиков в Twitter Политика, 21:40 Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн Бизнес, 21:27 Джикия назвал неожиданным назначение капитаном «Спартака» Спорт, 21:22 Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok Дельпалю Общество, 21:20 МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина Политика, 21:01
Бизнес ,  
0 
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера продолжает сокращать свою долю в Polymetal: компания выставила на биржу 4,5% акций из своего пакета в 11% и рассчитывает выручить свыше $250 млн
Фото: polymetalinternational.com

Компания Fodina B.V., принадлежащая PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, продает примерно 21 млн акций Polymetal стоимостью около $267 млн, сообщили РБК два источника на финансовых рынках. Предложенный инвесторам пакет акций составляет примерно 4,5% от уставного капитала компании. До размещения доля PPF в Polymetal составляла 11%, согласно раскрытию на Лондонской бирже от 5 июля.

Polymetal 9 июля открыла книгу заявок для инвесторов в рамках ускоренного размещения (Accelerated Bookbuilding, ABB). Расчеты с инвесторами планируется завершить 12 июля. Ориентир стоимости за акцию пока не раскрывается. Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.

Организатором размещения выступает Goldman Sachs. Представитель Polymetal сообщил РБК, что компания не получала официального уведомления от акционера, оно должно быть раскрыто на бирже. РБК направил запрос PPF Group. В рамках размещения предусмотрен lock-up-период на продажу акций группой PPF в течение двух месяцев.

PPF давно снижает долю в Polymetal. В компанию чешская группа вошла еще в 2008 году и довольно хорошо заработала на росте котировок. Но поскольку крупного стратега для приобретения всего пакета сейчас нет, продажи производятся маленькими лотами, чтобы не уронить котировки, пояснил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. PPF, скорее всего, и дальше продолжит продавать долю в Polymetal, «хотя, на наш взгляд, еще рано, потому что золото — лучший актив, учитывая текущие макрориски», полагает старший аналитик БКС Олег Петропавловский.

В последнее время участники инвестиционного рынка отмечают возросший интерес российских эмитентов к ускоренным размещениям. «Ускоренное размещение, или ABB, возможно при предложении рынку небольшого объема (относительно капитала компании) акций известного эмитента, — пояснял РБК один из источников в инвестбанковских кругах. — Для успешного ABB очень важно как можно дольше сохранять конфиденциальность. Поскольку если на рынке появятся слухи о подготовке размещения, то стоимость акций компании снижается и у акционеров пропадает желание размещаться».

Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота. Крупнейший акционер Polymetal — группа ИСТ Александра Несиса и партнеров (27,4%). Free-float превышает 50%. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане.

Авторы: Дарья Юрищева, Светлана Бурмистрова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter