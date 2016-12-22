Nissan признал нарушения при проверке выхлопных газов своих машин

Признав то, что при проверке допускались отклонения от утвержденной процедуры, компания заявила, что ее автомобили все же соответствуют принятым в Японии нормам безопасности

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Компания Nissan признала, что в ходе финальных тестов собранных на ее японских заводах автомобилей допускались отклонения от утвержденной процедуры при проверке уровня вредных веществ в выхлопных газах и экономичности двигателей. В сообщении компании говорится, что о результатах внутреннего расследования компания известила Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Представитель российского Nissan сообщил РБК, что в ходе проведенной по собственной инициативе компании проверки было обнаружено, что на некоторых заводах финальные тесты проводили «не совсем корректно».

Проведенная повторная проверка показала, что все автомобили Nissan (за исключением GT-R, проверка которых еще не закончена) соответствуют принятым в Японии стандартам безопасности. Никаких ошибок не оказалось и в опубликованных Nissan ранее показателях топливной эффективности выпущенных в Японии автомобилей. Проверка автомобилей Nissan, продаваемых на европейских рынках, еще продолжается, выводы проверки компания намерена обнародовать сразу по ее окончании.​

В Nissan заверили, что компания продолжает поиск причин возникновения нарушений при проведении тестов и намерена не допустить их повторения в будущем.

В 2016 году власти Южной Кореи обвиняли Nissan в фальсификации характеристик двигателей своих автомобилей и сокрытии реального уровня выбросов оксида азота. Ранее в центре «дизельгейта» оказалась компания Volkswagen, которую власти США обвинили в фальсификации данных о выхлопных газах производимых компанией дизельных автомобилей. Компания признала вину, согласившись выплатить в виде штрафов и компенсаций свыше $22 млрд в США, кроме того, немецкий суд приговорил концерн к штрафу в €1 млрд.