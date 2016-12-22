«Лондон русский. Бизнес»: как выйти на рынок Британии со своим продуктом

Как выйти на рынок Лондона со своим продуктом? Один из способов — обратиться в торгпредство России в Великобритании. Удается ли помогать нашим компаниям, когда торгпредству закрывают счета, — в программе «Лондон русский. Бизнес»

00:38 Сколько компаний из России на британском рынке 02:42 Как выйти на британский рынок 04:39 О защите активов 07:12 О геополитических рисках 08:03 О разнице бизнес-процессов 09:59 О поиске инвесторов 11:44 О деле Скрипалей Видео: Телеканал РБК