«Лондон русский. Бизнес»: как выйти на рынок Британии со своим продуктом
Бизнес, 19:00
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«Лондон русский. Бизнес»: как выйти на рынок Британии со своим продуктом
Как выйти на рынок Лондона со своим продуктом? Один из способов — обратиться в торгпредство России в Великобритании. Удается ли помогать нашим компаниям, когда торгпредству закрывают счета, — в программе «Лондон русский. Бизнес»
00:38 Сколько компаний из России на британском рынке
02:42 Как выйти на британский рынок
04:39 О защите активов
07:12 О геополитических рисках
08:03 О разнице бизнес-процессов
09:59 О поиске инвесторов
11:44 О деле Скрипалей