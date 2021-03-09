Основатель Zoom подарил 40% своих акций на $6 млрд
Основатель и генеральный директор Zoom Video Communications Эрик Юань передал около 40% принадлежащих ему акций компании в качестве подарка на сумму около $6 млрд. Об этом со ссылкой на документы, поданные Zoom в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, Юань перевел около 18 млн акций двум получателям, по 9 млн каждому, из двух трастовых фондов, доверительными собственниками которых являются сам основатель Zoom и его жена. Кто сейчас контролирует переданные бумаги, издание не сообщает.
«Распределение [акций] было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его супруги», — сообщил Reuters представитель Zoom.
Юань был крупнейшим акционером Zoom Video Communications с долей 15%. Он же контролировал 40% голосующих акций компании, пишет WSJ со ссылкой на данные InsiderScore.