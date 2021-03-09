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Основатель Zoom подарил 40% своих акций на $6 млрд

Эрик Юань подарил более трети принадлежащего ему пакета Zoom Video Communications. Кто именно стал их получателем, пока не известно, пишет WSJ
Zoom ZM $322,35 +4,97% Купить
Эрик Юань
Эрик Юань (Фото: Michael Short / Bloomberg)

Основатель и генеральный директор Zoom Video Communications Эрик Юань передал около 40% принадлежащих ему акций компании в качестве подарка на сумму около $6 млрд. Об этом со ссылкой на документы, поданные Zoom в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Юань перевел около 18 млн акций двум получателям, по 9 млн каждому, из двух трастовых фондов, доверительными собственниками которых являются сам основатель Zoom и его жена. Кто сейчас контролирует переданные бумаги, издание не сообщает.

«Распределение [акций] было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его супруги», — сообщил Reuters представитель Zoom.

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Эрик Юань

Юань был крупнейшим акционером Zoom Video Communications с долей 15%. Он же контролировал 40% голосующих акций компании, пишет WSJ со ссылкой на данные InsiderScore.

Стоимость акций Zoom резко выросла на фоне пандемии и введения самоизоляции и удаленной работы по всему миру. Все это побудило массы потребителей обратиться к сервисам видеоконференций.

Если 19 января 2020 года цена акции Zoom составляла $73, то 11 октября того же года их она достигла $559, после чего начала падать.

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По данным WSJ, Юань перевел 40% своих акций компании 3 марта. К открытию торгов в тот день их стоимость составила $368,58. После операции бумаги Zoom продолжили падение. 8 марта торги закрылись на отметке $310,93, свидетельствуют данные NASDAQ.

Автор
Виктория Полякова
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