Основатель Zoom подарил 40% своих акций на $6 млрд

Эрик Юань подарил более трети принадлежащего ему пакета Zoom Video Communications. Кто именно стал их получателем, пока не известно, пишет WSJ

Эрик Юань (Фото: Michael Short / Bloomberg)

Основатель и генеральный директор Zoom Video Communications Эрик Юань передал около 40% принадлежащих ему акций компании в качестве подарка на сумму около $6 млрд. Об этом со ссылкой на документы, поданные Zoom в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Юань перевел около 18 млн акций двум получателям, по 9 млн каждому, из двух трастовых фондов, доверительными собственниками которых являются сам основатель Zoom и его жена. Кто сейчас контролирует переданные бумаги, издание не сообщает.

«Распределение [акций] было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его супруги», — сообщил Reuters представитель Zoom.

Юань был крупнейшим акционером Zoom Video Communications с долей 15%. Он же контролировал 40% голосующих акций компании, пишет WSJ со ссылкой на данные InsiderScore.