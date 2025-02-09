Bloomberg узнал, почему Ротшильда не допросили по делу об изнасилованиях

Один из влиятельнейших финансистов в мире не смог в 2019 году ответить на вопросы полиции, поводом для дела стали обвинения двух бывших сотрудниц фамильного поместья Ротшильдов. Он умер спустя три года

Эвелин де Ротшильд (Фото: Elisabetta Villa / Getty Images)

Финансист Эвелин де Ротшильд в связи с состоянием здоровья не смог дать показания полицейским, расследующим обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него. Об этом агентству Bloomberg сообщили в полиции Темс-Валли.

Дело открыли после заявлений двух женщин, которые в 2019 году пожаловались на сексуальное насилие со стороны Ротшильда. Обе жертвы были сотрудницами Ascott House — поместья семьи Ротшильдов в Бакингемшире.

Детективы поговорили с одной из жертв и предложили дать показания нескольким свидетелям, но не смогли собрать никаких «судебных или видеодоказательств» из-за давности происшествия. Ротшильд «не смог побеседовать по медицинским причинам», пояснила полиция, в связи с чем ему не было предъявлено обвинений, дело закрыли.

В 2022 году Эвелин де Ротшильд умер на 92-м году жизни. Bloomberg называет его одним из наиболее выдающихся финансистов в мире, который постоянно находился в окружении британской элиты. Ротшильд был финансовым советником королевы Елизаветы II и был посвящен в рыцари в 1989 году.

В начале февраля 2025-го несколько женщин выдвинули обвинения против Ротшильда в сексуальном насилии в середине и конце 1990-х годов, сообщала The Guardian. Предполагаемые жертвы в тот период были сотрудницами N. M. Rothschild & Sons — частной банковской инвесткомпании, принадлежащей семье Ротшильдов. Собеседники издания на условиях анонимности рассказали, что финансист выбирал сотрудников организации, работавших на низших должностях, намекал им на помощь в карьерном росте, звал в свой офис, а затем домогался.

Эвелин де Ротшильд покинул N. M. Rothschild & Sons в 2004 году после 44 лет работы в организации. В начале февраля 2025-го, как узнал Bloomberg, организация сообщила сотрудникам, что финансист тогда был уволен из-за обвинений в сексуальных домогательствах.