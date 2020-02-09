Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

После презентации квартального отчета компании, в котором говорилось о рисках из-за распространения коронавируса, акции Canada Goose обвалились на 4%, а состояние его исполнительного директора сократилось до $874 млн

Дани Рейсс (Фото: Aaron Vincent Elkaim / ТАСС)

Стоимость акций канадского производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose упала на 4,38% по итогам последних торгов, свидетельствуют данные бирж. На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.

Согласно Nasdaq, сейчас одна акция компании торгуется на уровне $31,84, тогда как 6 февраля ее стоимость составляла $33,3 за штуку. Аналогичные данные приводятся на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как отмечает Forbes, акции компании упали в цене после презентации отчетности за третий квартал финансового года, который закончился 29 декабря 2019-го. В нем Canada Goose сообщила, что на работе компании негативно отразится вспышка распространяющегося из Китая коронавируса. Ее последствия затронут текущий отчетный период, который заканчивается 29 марта. Из-за вируса сократится покупательская активность, убытки понесут розничные магазины в Китае, Северной Америке и Европе, страдают также онлайн-продажи. При этом ситуация с коронавирусом пока не привела к задержкам поставок, говорится в отчете, однако Canada Goose отмечает, что вспышка заболевания может негативно сказаться на будущих финансовых показателях. Однако компания все равно рассчитывает увеличить ежегодную выручку до $945–955 млн.

В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года Рейсс занимал 1717-е место. Его состояние оценивалось в $1,3 млрд (у возглавляющего список в том году главы Amazon Джеффа Безоса был $131 млрд). По состоянию на 9 февраля Рейсс не входит в список миллиардеров Forbes, где данные подсчитываются в режиме реального времени.