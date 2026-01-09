 Перейти к основному контенту
Rio Tinto и Glencore начали новые переговоры о слиянии

Предполагается, что сделка по слиянию будет реализована путем приобретения Glencore компанией Rio Tinto. Bloomberg пишет, что речь идет о сумме в $207 млрд
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Британско‑австралийский горнодобывающий концерн Rio Tinto и швейцарская горнодобывающая компания Glencore официально подтвердили, что ведут очередные предварительные консультации о слиянии, в результате которого может быть создана крупнейшая в мире горнодобывающая компания.

Сообщения об этом опубликованы на официальных сайтах Rio Tinto и Glencore.

«Glencore принимает к сведению последние сообщения в СМИ и подтверждает, что ведет предварительные обсуждения с Rio Tinto о возможном объединении части или всех их бизнесов, которое может включать слияние в форме обмена акциями между Rio Tinto и Glencore. Предполагается, что любая сделка по слиянию будет реализована путем приобретения Glencore компанией Rio Tinto», — говорится в пресс-релизе Glencore.

По законодательству, у Rio Tinto есть время до 17:00 по лондонскому времени 5 февраля 2026 года, чтобы либо объявить о твердом намерении сделать предложение о покупке Glencore, либо объявить, что она не намерена делать такое предложение.

Rio Tinto сообщила об отказе от слияния с Glencore
Бизнес
Генеральный директор Rio Tinto Жан дю Плесси

По информации Bloomberg, сумма сделки может достичь $207 млрд.

Переговоры о возможном слиянии двух компаний начинаются уже не первый раз. В начале 2025 года Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что Rio Tinto и Glencore «недавно» вели краткие переговоры о слиянии, которые завершились без какого-либо соглашения. Обсуждения тогда не вышли за рамки самых ранних, начальных стадий.

В 2014 году переговоры были более публичными и длительными, однако в октябре Rio Tinto объявила, что договориться сторонам не удалось.

По данным CompaniesMarketCap на январь 2026 года, рыночная капитализация Rio Tinto составляет около $140 млрд, Glencore оценивается рынком в $60 млрд.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Glencore Rio Tinto слияния и поглощения сделка
