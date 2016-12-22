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Компания Мишеля Литвака выставила на продажу железнодорожный бизнес
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Компания Мишеля Литвака выставила на продажу железнодорожный бизнес
Бизнес, 09 янв, 19:01
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Компания Мишеля Литвака выставила на продажу железнодорожный бизнес
ОТЭКО Мишеля Литвака выставила на продажу 14,5 тыс. цистерн, рассказали источники в трех железнодорожных операторах. Компания из топ-5 владельцев цистерн продает этот бизнес на фоне снижения доходности рынка нефтеперевозок
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС

Компания ОТЭКО обратилась к участникам рынка с предложением о продаже цистерн для перевозок нефти и бензина, рассказали РБК три источника в крупных железнодорожных операторах. По словам двух собеседников, предложения были разосланы в декабре. Но в этих документах цена не указывалась, добавляют они: претенденты должны сами ее назвать в своих заявках.

​«Группа ОТЭКО сконцентрирована на развитии нашего основного бизнеса — создании портово-индустриального парка и терминальных мощностей в порту Тамань. При этом в случае появления интересных предложений по покупке железнодорожного дивизиона мы будем готовы их рассмотреть», — сказал РБК представитель ОТЭКО. Детали переговоров он комментировать не стал.

ОТЭКО, которую контролирует бизнесмен Мишель Литвак, владеет 14,5 тыс. цистерн, говорит ее представитель. Как писал журнал Forbes, компания Литвака «Русский мир» начала заниматься перевозками нефтепродуктов еще в 1992 году, подписав контракт с Омским НПЗ. ​Затем компания начала расширяться, вкладывая свободные средства в покупку новых цистерн. В 1995 году она подписала долгосрочный контракт на перевозку нефти с крупнейшей в Казахстане компанией «Тенгизшевройл», созданной в 1993 году по соглашению правительства Казахстана и американской Сhevron для разработки месторождения Тенгиз. В 2001 году «Русский мир» купил оператора СФАТ, и через год на базе двух перевозчиков была создана ОТЭКО с 10 тыс. цистерн, которая на тот момент стала крупнейшим игроком на рынке перевозок нефти и нефтепродуктов.

Тогда же Литвак начал строить нефтеналивной терминал в порту Тамань — «Таманьнефтегаз» — мощностью 20 млн т в год. Сейчас ОТЭКО завершает строительство еще одного сухогрузного терминала мощностью 35 млн т в год.

Крупнейшие операторы

По данным аналитического агентства «INFOLine Аналитика», крупнейшим оператором цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов является «Трансойл» (более 28 тыс.), на втором месте — ПГК (18 тыс.), на третьем — Globaltrans (18 тыс.), на четвертом — ОТЭКО (14,4 тыс.), пятерку замыкает «ИСР-Транс» (10,1 тыс.)

ОТЭКО по-прежнему входит в топ-5 крупнейших владельцев цистерн в России. По словам источника в одной транспортной компании, сейчас на рынке используется 180 тыс. цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов. Таким образом, доля компании Литвака составляет около 8%.

По оценке InfraNews, в среднем стоимость цистерны может составить около 500 тыс. руб., а значит, весь парк ОТЭКО может оценить более чем в 7,2 млрд руб. ​По данным аналитического агентства «INFOLine Аналитика», средний возраст парка составляет 22,5 года при нормативном сроке службы 32 года, причем к концу 2027 года списанию подлежат более 9,5 тыс. цистерн. «Поэтому стоимость парка не превышает 10 млрд руб.», — отмечает гендиректор агентства Михаил Бурмистров.

Последние годы ОТЭКО сдает свои цистерны в аренду, говорят собеседники РБК в крупных железнодорожных операторах. Основными арендаторами являются компании «Газпромтранс», «Трансойл», Первая грузовая компания (ПГК) и «Нефтетранссервис». «Мы всегда рассматриваем все предложения и будем принимать решение, исходя из экономической и рыночной целесообразности такой сделки», — заявил РБК представитель ПГК, комментируя возможность покупки цистерн у ОТЭКО. Источник в «Нефтетранссервисе» также подтвердил, что оператор будет рассматривать это предложение. Представители других операторов отказались от комментариев.

Продажа цистерн позволит ОТЭКО сосредоточиться на развитии основного стивидорного бизнеса, говорит аналитик «Уралсиб Кэпитал» Денис Ворчик. Он напоминает, что объемы погрузки на сети РЖД нефти и нефтепродуктов за последние три года снижались (с 251,2 млн до 235,5 млн т в 2017 году) и ожидать роста не приходится из-за расширения пропускной способности системы нефтепродуктоводов «Транснефти». «Транснефть» в 2018 году завершит реализацию проекта «Север» — трубопровода в Приморск, который увеличит объем прокачки с 16,7 млн до 25 млн т в год, а также проект «Юг» — трубопровод до Новороссийска мощностью 6 млн т.

Гендиректор InfraNews Алексей Безбородов ​сомневается, что сейчас цистерны ОТЭКО будет легко продать. По его словам, без гарантированных заказов на перевозку грузов покупать такой парк вряд ли кто-то захочет.

Заводы и кино Мишеля Литвака

По данным Forbes, Мишель Литвак родился в Ленинграде, но затем с родителями эмигрировал в Бельгию. В Россию он вернулся только в начале 1990-х годов и основал компанию «Русский мир», которая торговала товарами широкого спроса, а затем переключилась на перевозки нефтепродуктов. На базе этой компании бизнесмен также сделал и портовый бизнес в Тамани.

Литвак также инвестирует в строительство «Индустриального парка» на Таманском полуострове, который помимо портовых терминалов включает шесть химических и нефтехимических производств, заводы по переработке сои и производству комбикормов, тепличный комплекс, а также жилой микрорайон на 10 тыс. человек. Инвестиции в этот проект оценивались в $6 млрд, сообщала пресс-служба компании в сентябре 2016 года.

Литвак женат на актрисе Светлане Меткиной и уже несколько лет занимается инвестициями в кинематограф. Бизнесмен являлся продюсером таких фильмов, как «Неоновый демон» и «Одержимость».

Автор: Василий Маринин.
Теги: Купля-продажа , цистерны
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