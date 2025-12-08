 Перейти к основному контенту
«Коммерсантъ» узнал о планах владельцев «Адамас» продать бизнес

Владельцы «Адамаса» ищут покупателя на свою сеть ювелирных магазинов, пишет «Коммерсантъ». Главным претендентом, по данным газеты, является компания MIUZ Diamonds. Сумма сделки может достигать 5 млрд руб.
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Владельцы сети «Адамас» намерены продать свой бизнес, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке, знакомых с ходом переговоров.

Среди основных претендентов на приобретение компании значится MIUZ Diamonds. По данным издания, сумма сделки может составить 3–5 млрд руб.

РБК направил запрос в «Адамас» и АО «МЮЗ».

MIUZ Diamonds основана на базе Московского ювелирного завода (АО «МЮЗ»). По данным СПАРК, в 2024 году выручка предприятия выросла на треть по сравнению с предыдущим годом — до 23,5 млрд руб., при этом чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,5 млрд руб, отмечает издание.

Артем Соколов продал ювелирный холдинг Sokolov Антону Паку
Бизнес
Артем Соколов

Сеть «Адамас» была создана в 1993 году Андреем Сидоренко и Владимиром Веремеевым. Всего в России работает около 200 магазинов под этим брендом. По данным СПАРК, выручка операционного юрлица ретейлера — АО «1-я ювелирная сеть» в 2024 году составила 10,4 млрд руб., увеличившись за год на 27,5%, чистая прибыль выросла почти втрое — до 52,3 млн руб., пишет «Коммерсантъ».

Конечный бенефициар сети не раскрывается. До 2022 года компания принадлежала «Адамас-ювелирторгу», который был ликвидирован вследствие банкротства.

В начале года россияне сократили покупки ювелирных изделий на 26%
Общество
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

В 2010-х «Адамас» столкнулся с рядом судебных разбирательств и банкротств из-за долгов. Так, в 2017 году банкротом признали оптовую компанию «Адамаса». Процедура была введена по заявлению банков «ФК Открытие», Сбербанка, АО «Инвесттрейдконсалт» и Промсвязьбанка. Долг компании на тот момент составлял почти 300 млн руб.

За год до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Столичный ювелирный завод» — на тот момент это было юридическое лицо «Адамаса». Его обвиняли в уклонении от уплаты от налогов на 5 млрд руб. По версии следствия, создав фиктивный документооборот более чем с 50 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость.

Авторы
Теги
Компании
Валерия Доброва
При участии
Маргарита Ларичева
«Адамас» ювелирные изделия ретейл Московский ювелирный завод украшения
АО "1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ" АО "МЮЗ"
