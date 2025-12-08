«Коммерсантъ» узнал о планах владельцев «Адамас» продать бизнес
Владельцы сети «Адамас» намерены продать свой бизнес, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке, знакомых с ходом переговоров.
Среди основных претендентов на приобретение компании значится MIUZ Diamonds. По данным издания, сумма сделки может составить 3–5 млрд руб.
РБК направил запрос в «Адамас» и АО «МЮЗ».
MIUZ Diamonds основана на базе Московского ювелирного завода (АО «МЮЗ»). По данным СПАРК, в 2024 году выручка предприятия выросла на треть по сравнению с предыдущим годом — до 23,5 млрд руб., при этом чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,5 млрд руб, отмечает издание.
Сеть «Адамас» была создана в 1993 году Андреем Сидоренко и Владимиром Веремеевым. Всего в России работает около 200 магазинов под этим брендом. По данным СПАРК, выручка операционного юрлица ретейлера — АО «1-я ювелирная сеть» в 2024 году составила 10,4 млрд руб., увеличившись за год на 27,5%, чистая прибыль выросла почти втрое — до 52,3 млн руб., пишет «Коммерсантъ».
Конечный бенефициар сети не раскрывается. До 2022 года компания принадлежала «Адамас-ювелирторгу», который был ликвидирован вследствие банкротства.
В 2010-х «Адамас» столкнулся с рядом судебных разбирательств и банкротств из-за долгов. Так, в 2017 году банкротом признали оптовую компанию «Адамаса». Процедура была введена по заявлению банков «ФК Открытие», Сбербанка, АО «Инвесттрейдконсалт» и Промсвязьбанка. Долг компании на тот момент составлял почти 300 млн руб.
За год до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Столичный ювелирный завод» — на тот момент это было юридическое лицо «Адамаса». Его обвиняли в уклонении от уплаты от налогов на 5 млрд руб. По версии следствия, создав фиктивный документооборот более чем с 50 фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость.
